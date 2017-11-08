В среду, 8 ноября, состоялось открытие представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Ташкенте. Его офис расположился в здании Ассоциации банков Узбекистана.

ЕБРР инициировал новые проекты с Узбекистаном впервые с 2010 года. В ходе визита в Ташкент первого вице-президента ЕБРР Филиппа Беннета банк подписал три кредитных соглашения на общую сумму 120 млн долларов.

Кредит в 100 млн долларов предоставляется Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана. Пакет включает в себя кредитную линию в объеме 70 млн долларов для поддержки микро-, малых и средних предприятий и сумму до 30 млн долларов по Программе содействия развитию торговли ЕБРР.

Как отметили в ЕБРР, Нацбанк будет иметь возможности финансирования малого и среднего бизнеса, особенно в сельских районах страны, где наблюдается дефицит таких услуг. Открытие лимитов в рамках Программы содействия развитию торговли позволит НБУ поддерживать проведение экспортно-импортных сделок, наращивать корреспондентское банковское обслуживание и расширять ассортимент своих продуктов для обслуживания внешнеторговых операций.

Кредиты по 10 млн долларов на расширение и развитие бизнеса от ЕБРР получат агропромышленное предприятие Agromir Juice и производитель медикаментов Mutabar Medical Standart.

Состоялось также подписание писем-запросов о финансировании по пяти проектам в сферах развития водо- и теплоснабжения в Наманганской и Хорезмской областях и в Ташкенте на общую сумму кредита 215 млн долларов.

«Мы очень торопимся, стремимся в кратчайшие сроки расширить и углубить наше присутствие в Узбекистане, — сказал Филипп Беннет. — Речь идет о 15 дополнительных проектах, которые мы уже подготовили для рассмотрения и подписания. В течение ближайших 12 месяцев нам предстоит немало работы по самым разным сферам — частный сектор, малый и средний бизнес, вопросы коммерциализации».

Первый вице-президент ЕБРР от имени банка приветствовал реформы в Узбекистане, многие из которых, по его словам, «носят смелый и амбициозный характер».

«Мы не просто выделяем для финансирования какие-то доллары или евро, мы за то, чтобы делиться нашим опытом — по вопросам государственно-частного партнерства, развития рынков капитала, охраны и защиты культурного наследия. Еще одно направление — возобновляемая энергия, мы обязательно будем работать по нему в стратегических масштабах».

Филипп Беннет сообщил, что в марте 2018 года ожидается визит исполнительных директоров ЕБРР в страну. «Сотрудники ЕБРР будут часто приезжать в Узбекистан, прошу вас держать сердца и двери ваших офисов открытыми», — сказал он.