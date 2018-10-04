Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Узбекистана, которая определяет приоритеты банка на ближайшие пять лет, сообщила пресс-служба международного финансового института.

Узбекистан вновь привлек внимание ЕБРР программой реформ, начатой в конце 2016 года по переходу к интегрированной рыночной экономической модели, улучшению международных отношений, укреплению верховенства закона и судебной независимости и либерализации валютного регулирования.

«Сокращение присутствия государства в экономике, улучшение деловой среды и содействие прямым иностранным инвестициям являются одними из главных приоритетов узбекских властей», — говорится в заявлении банка.

В новой страновой стратегии ЕБРР признается необходимость укрепления демократических институтов страны, расширения роли гражданского общества, предоставления большей свободы средствам массовой информации и продвижения женского предпринимательства. Банк также продолжит мониторинг прогресса в искоренении принудительного и детского труда в таких секторах, как хлопководство.

Новая стратегия ЕБРР для Узбекистана включает:

Повышение конкурентоспособности путем усиления роли частного сектора

ЕБРР будет привлекать финансовые и консультационные ресурсы для поддержки малого и среднего бизнеса. Банк будет способствовать развитию местных рынков капитала и укреплению национальных финансовых институтов. Он будет оказывать поддержку до приватизации отдельным государственным предприятиям и искать пути улучшения инвестиционного климата в Узбекистане.

Содействие зеленой энергетике и эффективному использованию ресурсов

ЕБРР будет содействовать разработке устойчивых решений для муниципальных и национальных инфраструктурных секторов. Это поможет стимулировать зеленые инвестиции для снижения углеродоемкости, направить ресурсы и предоставить ноу-хау для реализации потенциала страны в области возобновляемых источников энергии.

Особое внимание будет уделено энергетической безопасности, которая будет включать эффективное и устойчивое производство, передачу и распределение электроэнергии. Банк также будет использовать свой опыт для оказания помощи в рекультивации урановых хвостохранилищ.

Поддержка расширения регионального и международного сотрудничества и интеграции

ЕБРР будет работать над улучшением транспортной инфраструктуры страны и путями содействия ее коммерциализации и улучшению связи с региональными сетями. Это, как ожидается, будет стимулировать привлечение частного бизнеса в сектор.

Банк будет поддерживать региональное энергетическое сотрудничество, включая сети. Программа содействия развитию торговли (TFP) банка поможет мобилизовать экспортную активность узбекских предприятий и финансовых институтов.

Банк планирует изучить возможности и поддержать инвестиции, связанные с культурным наследием страны, с целью улучшения соответствующей инфраструктуры и туристического потенциала.

В период с 1992 по 2010 год ЕБРР инвестировал в Узбекистане 894 млн евро в 54 проекта. К концу 2017 года банк подписал первые шесть новых операций в стране с 2010 года на общую сумму более 153 млн евро.