Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал государственный визит в Китай со встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента.

На встрече рассматривались вопросы «дальнейшего расширения многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере», говорится в сообщении.

Было подчёркнуто, что «узбекско-китайские отношения вышли на беспрецедентный уровень во всех сферах и направлениях».

В прошлом году товарооборот увеличился на 50%, достигнув 14 млрд долларов. Стороны считают, что этот показатель можно довести до 20 млрд долларов, в том числе за счёт наращивания взаимных поставок сельскохозяйственных и промышленных товаров.

Общий же объём китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 14 млрд долларов.





Шавкат Мирзиёев и Ли Цян обсудили подготовку отдельных программ сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, расширения промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и развития «зелёной» энергетики.

Кроме того, рассмотрены перспективы взаимодействия с банковско-финансовыми институтами Китая, а также участия китайских компаний в процессах приватизации в Узбекистане. Стороны выступили за дальнейшее расширение авиасообщения и туристических обменов.

В преддверии визита 22 января в Урумчи прошли первый узбекско-китайский форум регионов и промышленная выставка. В эти дни также проводятся образовательный форум и Дни узбекской культуры в Китае.

На этот же день намечены переговоры Шавката Мирзиёева с главой КНР Си Цзиньпином.

Как писала «Газета.uz», нынешний визит является первым зарубежным визитом президента Узбекистана в новом году. Шавкат Мирзиёев в своей статье в газете «Жэньминь жибао» назвал это «глубоко символичным».

Ожидается, что Шавкат Мирзиёев посетит один из регионов Китая, где встретится с руководителями ряда компаний и банковско-финансовых институтов.