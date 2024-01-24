23 января в Национальном музее китайского искусства и ремёсел — Музее нематериального культурного наследия Китая в Пекине открылась выставка изобразительного и народно-прикладного искусства Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в Академии художеств Узбекистана. В этот день начался государственный визит в Китай президента Шавката Мирзиёева.

В церемонии открытия выставки приняли участие министры культуры, руководители академий художеств двух стран, представители сферы культуры и искусства.

В экспозиции представлены произведения живописи современных художников Узбекистана: Акмаля Нура, Шахноз Aбдуллаевой, Файзулло Ахмадалиева, Ибрагима Валиходжаева, Хуршида Зияханова, Бахтияра Махкамова, Мирвохида Мирсаидова, Тимура Рахметова, Умида Ражабова, Татьяны Фадеевой, Ганишера Хайдарова, Алишера Хамдамова.

«Выставленные 50 картин, созданные за последнее десятилетие, отражают широкий диапазон творческих устремлений узбекских художников, постоянно обновляющийся творческий процесс, который происходит в современном изобразительном искусстве», — говорится в сообщении.

Раздел народно-прикладного искусства представлен изделиями современных узбекских мастеров-ремесленников. Среди них изделия резьбы и росписи по дереву от мастеров из Ташкента, вышивки — сюзане от мастериц из Ташкента, Самарканда и Бухары, а также абровые ткани ручного ткачества из Маргилана, изделия чеканки и миниатюры, керамика Риштана и Гиждувана.

Выставка будет проходить до 28 января.

Фонд развития культуры и искусства.



Первый заместитель председателя Фонда развития культуры и искусства Эльмурод Нажимов провёл в Пекине встречи с руководителями Китайского международного культурного коммуникационного центра и Национального музея искусств и ремёсел Китая. По итогам переговоров были подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Они предполагают обмен экспонатами, сотрудничество и совместную организацию выставок, обмен опытом музейных сотрудников, сотрудничество в области научных и образовательных материалов, а также сотрудничество в выставочной и издательской сферах.