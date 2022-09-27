Хокимы пяти районов трёх областей освобождены от должностей по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом во вторник сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Хоким Андижанского района Андижанской области Абдужаббор Эгамбердиев наказан за действия, не соответствующие этике государственного служащего, несоблюдение культуры руководителя, неуважение к гражданам во время народных приёмов и другие недостатки в работе.

Ранее пресс-служба хокимията района публиковала фотографии с приёмов, где хоким и другие представители хокимията сидят в беседке, а жители стоят или сидят на расстоянии нескольких метров от него уровнем ниже.





В сообщениях хокимията говорилось, что приёмы организуются на основе принципа «Во имя достоинства человека». Пользователи соцсетей же, комментируя фотографии, называли хокима «ханом».

Абдужаббор Эгамбердиев занял пост хокима района в феврале 2021 года.

За несоблюдение требований законов в сфере земельных отношений и «другие серьёзные нарушения закона» уволены хоким Асакинского района Андижанской области Мансурбек Алихонов и хоким Ферганского района Ферганской области Шухратжон Муминов.

За нарушение этики руководителя и превышение служебных полномочий должностей лишились хоким Пахтаабадского района Андижанской области Эльёрбек Усмонов и хоким Нурабадского района Самаркандской области Шерали Юлдашев.

Кроме того, за «недостойные действия» в гостинице во время служебной поездки в Наманганскую область, а также другие недостатки в работе уволен директор агентства «Узбекчорванасл» Бахтиёр Атамурадов.