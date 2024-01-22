Единый общереспубликанский процессинговый центр сообщил о временных перебоях в работе системы Uzcard.

Пользователи сообщают, что в мобильных приложениях не работают платежи через Uzcard, а баланс средств на карте не отображается.

В компании отметили, что 22 января с 0:30 до 10:00 проводят технические и профилактические работы. Первоначально ожидалось, что работы будут завершены до 3:30.

«В связи с проведением технических и профилактических работ возможны кратковременные задержки соединения ATM, E-POS, POS-терминалов, задержки в работе карт международных платёжных систем в инфраструктуре Uzcard, а также задержки в работе кобейджинговых карт за рубежом», — говорится в сообщении.



