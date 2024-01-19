Японский исследовательский модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил мягкую посадку на поверхность Луны, передаёт Reuters. Страна стала пятой в истории (после США, СССР, Китая и Индии), посадившей аппарат на Луну.

Изначально с аппаратом, получившим название «Лунный снайпер», не было связи, позже её удалось восстановить. Но солнечные панели аппарата не генерируют электричество, возможно, потому что они расположены под неправильным углом.

«Сейчас SLIM работает только от своей батареи, и мы уделяем приоритетное внимание передаче его данных на Землю», — заявил представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

SLIM — модуль, предназначенный для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на поверхность Луны. Модуль имеет высоту 2,4 м и ширину 2,7 м он весит порядка 200 кг. Целью миссии стал склон небольшого ударного кратера Сиори внутри моря Нектара, сформированного, как считают учёные в далёком прошлом благодаря вулканической активности. В этом месте аппарат будет изучать состав пород, чтобы лучше понять вопросы, связанные с происхождением Луны.

SLIM был запущен в сентябре 2023 года из Космического центра Танэгасима при помощи тяжёлой ракеты H-IIA.

Летом 2023 года Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат «Викрам» с луноходом «Прагьян» в районе Южного полюса Луны.