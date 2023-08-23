Индийская автоматическая лунная станция Chandrayaan-3 успешно села в районе Южного полюса Луны. Трансляция посадки велась в прямом эфире Индийской организации космических исследований (ISRO).

«Мы осуществили мягкую посадку на Луну. Индия на Луне», — сообщил глава организации Шри Соманат.

«Успешная миссия Индии на Луну касается не только Индии», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, поздравляя специалистов ISRO. Он добавил, что успех принадлежит всему человечеству и поможет будущим лунным миссиям других стран.





Фото: Изображение, сделанное аппаратом во время посадки. ISRO.

Индия стала четвёртой страной после США, Китая и СССР, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

Почти одновременно с индийской на Луну прибыла российская станция «Луна-25», но аппарат разбился о поверхность спутника Земли.

Что известно о лунной миссии Индии

Автоматическую межпланетную станцию Chandrayaan-3 («Лунный корабль» в переводе с хинди) запустили 14 июля из Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

Chandrayaan-3 включал орбитальный аппарат, посадочный модуль и лунный ровер. 17 августа посадочный модуль, названный «Викрам», отделился от перелётного модуля и 23 августа доставил на поверхность Луны ровер «Прагьян» (с санскрита — «мудрость»). Масса модуля составляет 1752 кг, лунохода — всего 26.

По данным Индийской организации космических исследований, целями миссии являются:

демонстрация безопасной и мягкой посадки на лунную поверхность;

развёртывание ровера;

проведение научных экспериментов.

Ровер, оснащённый различным исследовательским оборудованием, должен заняться исследованием грунта и кратеров, а также следов тектонической активности. Планируется, что миссия проработает в окрестностях Южного полюса спутника Земли примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней).

«Чандраян-3» — третья автоматическая станция, отправленная Индией к Луне. Первый космический аппарат завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году. Он обнаружил присутствие молекул воды на пересохшей лунной поверхности и установил, что Луна имеет атмосферу в дневное время. Вторая лунная миссия «Чандраян-2» была отправлена в 2019 году, но завершилась неудачей из-за проблем с программным обеспечением.

Зачем изучать Южный полюс Луны

NASA описывает Южный полюс Луны как полный «тайн, науки и интриг», пишет BBC. На нем есть глубокие кратеры, которые в течение миллиардов лет были защищены от солнечного света. Температура в них может достигать -248 градусов по Цельсию.

Учёные полагают, что на дне этих кратеров находятся залежи водяного льда. Если извлечь его, то можно будет уменьшить количество груза, необходимого для полёта на Луну.

Кроме того, молекулы воды можно разбить на атомы водорода и кислорода, которые, возможно, однажды можно будет использовать в качестве топлива для ракет.