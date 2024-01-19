Общенациональное движение «Юксалиш» предложило 10 первоочередных мер по улучшению ситуации с загрязнением воздуха на основе опроса экспертов в сфере экологии. Они сформированы на основе опроса 34 экспертов, включая специалистов Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Госкомгеологии, исследователей, активистов и экожурналистов.

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1. Наиболее срочной мерой 80,7% опрошенных экспертов назвали масштабную посадку лиственных деревьев и трав (люцерны) на всех доступных площадях для уменьшения пылевого загрязнения. При этом необходимо осуществлять мониторинг посаженных растений, вести учёт деревьев, обеспечивать надлежащий уход, а также ужесточить существующие меры наказания за вырубку деревьев.

2. 74,4% опрошенных считают, что необходимо введение моратория на новое строительство до утверждения генеральных планов городов, особенно высотных зданий и точечной застройки, выдавать разрешения на строительство только в рамках «зелёных» стандартов.

3. 70,1% экспертов считают, что для борьбы с загрязнением воздуха необходимо иметь ясное представление и информацию обо всех источниках загрязнения. Поэтому важен первоочередной мониторинг потенциальных источников загрязнения, таких как цеха, заводы, теплицы и другие.

Для этого предлагается создать оперативную мониторинговую группу, в состав которой войдут сотрудники ответственных ведомств и ННО. Основные критерии при проведении мониторинга:

изучение состава и уровня загрязнений, причины и меры по их устранению;

опубликование результатов мониторинга в СМИ;

привлечение лиц, выдавших положительные заключения и разрешения на эксплуатацию к ответственности;

применение штрафов и наказаний для нарушителей;

разработка рекомендаций по улучшению качества воздуха.

4. 57,3% опрошенных считают важным проведение масштабной кампании по информированию населения о состоянии загрязнения воздуха и рекомендаций по принятию необходимых мер в условиях повышенного уровня загрязнения. Информирование должно быть систематическим, регулярным и основанным на объективных данных.

5. 53% экспертов поддерживают предложение о проведении внепланового технического осмотра автотранспортных средств, в том числе сельскохозяйственной техники. Экологи выступают за запрещение эксплуатации неисправной техники.

6. Эксперты (50,6%) также рекомендуют установку систем очистки воздуха на социально значимых объектах (школах, детских садах, больницах и т. д. ).

7. Работодателям предлагается — принять срочные меры по очистке воздуха внутри зданий и офисов (42,1%).

8. 25% опрошенных назвали в качестве временной меры увеличение количества фонтанов, использующих грунтовые воды, для повышения влажности. Эксперты также высказали мнение о создании искусственных водоёмов для обеспечения умеренного микроклимата и положительного воздействия на качество атмосферного воздуха.

9. Кроме этого, 19,3% опрошенных поддержали меру о ношении масок и респираторов в дни высокого уровня загрязнения.

10. 18% опрошенных экспертов считают усиление профилактических противопожарных мер в сельском и лесном хозяйстве, производстве, складских помещениях и другие очень важная первоочередная мера, так как пожары в сельском и лесном хозяйстве могут привести к сильному выбросу токсичных веществ, дыма и пепла, что негативно влияет на качество воздуха и здоровье людей.

Нужны комплексные решения

Улучшение качества воздуха требует комплексного и долгосрочного подхода, включающего в себя стратегические меры на различных уровнях: от законодательства и технологий до образования и общественного участия, отметили специалисты. Они предложили ряд решений:

создавать мини-парки возле территорий, покрытых бетоном или асфальтом;

ввести строгий запрет на использование угля и мазута в городах и населённых пунктах;

ограничить движение транспортных средств категорий N2 и N3 (массой свыше 3,5 и 12 тонн) в загруженное время суток (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00);

поэтапно запретить передвижение всех категорий автомобилей, произведённых до 2010 года, с введением льгот для перехода к современному транспорту;

создать свободные от автотранспорта зоны на центральных улицах Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы;

разработать государственную программу по охране атмосферного воздуха и профилактике загрязнений;

провести целенаправленную работу в области межгосударственного сотрудничества в сфере контроля экологической ситуации в Центральной Азии, создать рабочие группы с определёнными полномочиями;

установить жёсткий контроль за наличием очистных сооружений на предприятиях и комбинатах;

провести экологический аудит предприятий, внедрить и вести контроль за соблюдением установленных стандартов (выбросы, ресурсосбережение, надлежащие практики и т. п. );

); развивать программы экологического образования населения;

разрабатывать программы, которые позволят частным организациям инвестировать в решение экологических проблем. Рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот для пожертвований в сферу экологии;

создать рабочую комиссию при хокимияте Ташкента с обязательным участием представителей министерств экологии, здравоохранения, транспорта, строительства, с целью разработки рекомендаций по улучшению качества воздуха.

17 января хокимият Ташкента заявил, что с участием иностранных экспертов разрабатывает меры по улучшению экологической ситуации в городе. В администрации обещали скоро представить презентацию общественности.