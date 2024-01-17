Загрязнение воздуха в Ташкенте утром в среду снова достигло «вредного» уровня. На 9:00 содержание мелкодисперсных частиц РМ2,5 в воздухе составило в среднем по городу 119 мкг/м3, что превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 23,8 раза (5 мкг/м3), сообщил Узгидромет.

Данные автоматической станции мониторинга качества воздуха на территории Узгидромета в Юнусабадском районе.

Данные станции на площади Дружбы народов в Чиланзарском районе.

Накануне вечером (на 20:00) показатель РМ2,5 составил 51 мкг/м3, или в 10,2 раза выше рекомендаций ВОЗ.

Содержание частиц РМ10 (127 мкг/м3) и оксида углерода (2,7 мг/м3) в воздухе утром не превысило предельно допустимой концентрации согласно отечественным санитарным нормам и правилам.

В рейтинге международного сервиса IQAir Ташкент находился на 8-м месте в мире по загрязнению воздуха.





От редакции: Власти продолжают молчать

Власти Узбекистана на днях — после многократных обращений журналистов и общественности — официально признали наличие проблемы с качеством воздуха и перечислили ряд мер (некоторые из них нуждаются в обсуждении с населением) по улучшению ситуации.

Однако регулярное оповещение жителей с публикацией рекомендаций о том, как себя вести в условиях загрязнённого воздуха (как это делается при оповещениях о погодных явлениях), так и не налажено.

Не разъяснений о том, что означает высокий показатель PM2,5 в условиях Ташкента, какие конкретно источники загрязняют воздух и начались ли приниматься какие-то меры для того, чтобы воздух стал чище.

Сайт IQAir рекомендует при вредном воздухе избегать нагрузок на улице, носить маску, закрывать окна в помещениях и использовать очиститель воздуха.