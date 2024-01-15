Мигранты вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие Узбекистана. По прогнозам Всемирного банка, в 2023 году объём денежных переводов мигрантов в страну должен был составить 18% ВВП (16,1 млрд долларов). 80% от этого объёма приходится на долю России. Война между Россией и Украиной не привела к значительному оттоку мигрантов из Центральной Азии, но создала новые пути миграции для трудовых ресурсов.

В конце 2023 года «Газета.uz» поговорила о ситуации трудовых мигрантов из Узбекистана с субрегиональным координатором Международной организации по миграции Зейналом Гаджиевым. Он рассказал, почему важно создавать легальные пути миграции, кому выгодны стереотипы о мигрантах и как изменение климата скажется на миграции в Узбекистане.

— Зейнал, спасибо, что согласились на это интервью. Для нас большая честь поговорить о миграции с региональным главой МОМ, поскольку для Узбекистана это очень важная тема. Расскажите, пожалуйста, о деятельности организации в Узбекистане.

— В 1990 году ООН приняла конвенцию о защите прав трудовых мигрантов и членов их семей. Конвенция прошла долгий путь, прежде чем вступила в силу. Лишь в 2003 году её ратифицировало достаточное число стран. С тех пор их количество немного увеличилось, но их всё ещё недостаточно.

К сожалению, большинство стран приёма мигрантов не ратифицировали эту конвенцию. Это создаёт определённые проблемы для мигрантов, особенно тех, кто не оформляет свои трудовые отношения официально. Этот факт обязывает страны отправки мигрантов лучше готовить своих граждан, чтобы они знали, куда едут, что их ждёт, чтобы они могли защитить себя и избежать опасностей на своём пути.

В Центральной Азии конвенцию ратифицировали только Таджикистан и Кыргызстан. Узбекистан изучает возможность присоединения к этой конвенции. Международная организация по миграции призывает к этому правительство страны и приветствует усилия Узбекистана в области защиты прав мигрантов.





Узбекистан плотно занялся вопросами мигрантов в 2016 году и достиг больших успехов за этот период. У меня была возможность посетить несколько центров предвыездной подготовки мигрантов. Они охватывают всю страну, но мощностей всё ещё недостаточно, поскольку мигрантов в стране очень много.

В Узбекистане МОМ сотрудничает со множеством государственных структур, особенно плотно с Агентством трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности. Кроме того, мы работаем с неправительственными и частными организациями, специализирующимися на этих вопросах.

— Почему страны назначения мигрантов не ратифицировали эту конвенцию?

— Подписывая какую-либо конвенцию, всякая страна берёт на себя обязательства имплементировать документ. Они обязуются обеспечить права не только мигрантов, но и их семей. Это очень большая нагрузка. Это нужно объяснять своим гражданам, налогоплательщикам.





Вопросы миграции часто политизируются. С начала миграционного кризиса, с середины 2010-х годов, мы видим, что общественный дискурс вокруг миграции в странах Европы и Америке приобретает негативные обороты. Многие партии в политической борьбе стали прибегать к теме ограничения миграции. Они аргументируют это тем, что мигранты занимают рабочие места, сидят на шее налогоплательщиков. Эти мифы широко обсуждаются в том числе в СМИ. Это влияет на общественное восприятие миграции и политические решения. К сожалению, антимиграционный нарратив сегодня очень силён.

— Разве эти мифы всегда беспочвенны?

— Если изучать глубоко, выясняется, что, да, они беспочвенны. Есть миф, что миграция влияет на криминогенную обстановку. Да, мигранты совершают преступления. Но если брать пропорции, то мигранты совершают меньше преступлений, чем граждане.

В этой мифологизации большую роль играют журналисты. Часто в погоне за сенсацией, они подчёркивают, что преступление совершил мигрант. И это больше обсуждается, чем аналогичное преступление, совершённое гражданином.

Конечно, нельзя молчать о преступлениях. Но при этом нельзя забывать о вкладе мигрантов в развитие экономик стран назначения. В Великобритании, например, мигранты играют большую роль в обеспечении медицинскими услугами. Большая часть медперсонала представлена мигрантами или их потомками.





Цифры очень оценочные, но как минимум половина, а зачастую ⅔ заработанных средств мигранты тратят в стране назначения. Это вклад, о котором мало говорится. Ожидается, что в 2023 году глобальный объём денежных переводов мигрантов составит 650 млрд долларов. Это сопоставимо с глобальным объёмом прямых внешних инвестиций.

А если взять отдельно страны Центральной Азии, то в 2022 году объём денежных переводов в два раза превысил объём прямых внешних инвестиций. Для Таджикистана и Кыргызстана эта разница трёхкратная. Представьте себе, что столько же денег мигранты Узбекистана вложили в экономики стран назначения, не говоря уже о том, сколько эти страны получили благодаря труду мигрантов.

Поэтому мигранты — это агенты развития и инноваций, очень активные люди, склонные лучше адаптироваться к изменениям. Просто нужно с ними работать, привлекать их опыт и знания и помогать им, особенно в части защиты их прав. И тогда миграционные процессы будут выгодны и для стран исхода, и для стран назначения.





— Вы говорите, что мигранты склонны адаптироваться к изменениям, к новой среде. Но при этом от граждан стран назначения часто можно услышать, что мигранты как раз не адаптируются к культуре страны назначения и создают минисообщества со своей культурой, что может не устраивать граждан.

— Да, это есть. Это недостатки политики интеграции мигрантов в этих стран. Но если миграция — процесс динамичный, работа с мигрантами тоже должна быть динамичной. Миграционная политика должна быть динамичной как в странах исхода, так и в странах приёма. С помощью шаблонов и лекал управлять миграционными процессами невозможно. Адаптироваться должны и структуры.

Мы признаём, что мигранты не всегда адаптируются и интегрируются. Но мы понимаем, что государственные структуры могли бы активнее заниматься вопросами интеграции мигрантов.

Поэтому и нужны регулярные, легальные каналы миграции. Страны назначения должны работать со странами исхода. Если европейской стране Х нужны мигранты из страны Y, должна быть межправительственная работа, работа с частными и общественными организациями, чтобы перед выездом мигранты были подготовлены, чтобы они знали, какие есть правила, как их соблюдать и какая ответственность есть за несоблюдение. Для адаптации мигрантов необходимы условия.





В этом плане мы работаем с правительствами, частными и неправительственными организациями как в странах исхода, так и в странах назначения. Например, Казахстан, как правило, занимает второе место в списке стран назначения трудовых мигрантов из Узбекистана.

В Казахстане, как в стране назначения мигрантов, мы работаем с министерствами здравоохранения, труда, внутренних и иностранных дел, социальной защиты, с погранслужбой и органами власти на местах. Это нужно для того, чтобы процедуры найма, пересечения границы, регистрации на месте, оказания медицинских услуг были в рамках закона. Чтобы страна принимала мигрантов в рамках международных обязательств и стандартов по защите прав человека.

В связи с большим потоком релокантов из России, Казахстан ввёл некоторые коррективы в миграционное законодательство.

Раньше правила были следующими: мигранты могли находиться в Казахстане определённый срок (зависело от паспорта). Сроки пребывания обнулялись, если человек выезжал из страны и заезжал обратно.





С новыми правилами иностранцы не могут находиться на территории Казахстана более 90 дней в течение полугода, если у них нет трудового соглашения. Это вынуждает мигрантов узаконить своё пребывание.

Недавно около 800 мигрантов из Узбекистана, видимо, не зная о новых правилах, нарушили сроки пребывания. У них возникли проблемы даже с возвращением домой. Теперь они проходят через административные процедуры, и, наверное, к ним применят какие-то меры. Мы делаем всё, чтобы они могли вернуться. Также мы информируем узбекскую сторону, чтобы мигрантам при выезде из страны разъясняли существующие правила, грядущие изменения этих правил.

— Как вы сотрудничаете с неправительственными организациями, специализирующимися на вопросах трудовых мигрантов, в странах назначения?

— Направления разные. Самое важное из них — оказать помощь наиболее уязвимым категориям: женщинам, жертвам принудительного труда, торговли людьми. Часто мигранты попадают в такие ситуации из-за того, что не оформляют свои трудовые отношения с работодателями. Естественно, они становятся лёгкой добычей для трудовой и сексуальной эксплуатации.





В таких случаях неправительственные организации играют огромную роль, потому что их сотрудникам мигранты доверяют больше, чем правоохранительным органам. Кроме того, этим организациям легче достучаться до сообщества мигрантов, вести информационную кампанию. Мы работаем с ННО как в части информирования мигрантов и местного населения, так и в части оказания помощи мигрантам. Это может быть юридическая помощь, шелтеры. В Казахстане, например, шелтеры часто финансируются правительством Казахстана.

В Узбекистане у нас тоже большая сеть партнёров-неправительственных организаций. В основном они работают по предвыездной подготовке мигрантов. Кроме того, мигрантам, ставшим жертвами торговли людьми, сексуальной или трудовой эксплуатации, часто требуется помощь по возвращении домой. Её зачастую оказывают именно неправительственные организации.

— Узбекистан и в целом регион Центральной Азии один из самых уязвимых в мире в части изменения климата. В отчётах на сайте МОМ написано, что климатическая миграция уже есть и она будет расти. Расскажите об этом подробнее.

— Сейчас мы проводим небольшие исследования по климатической миграции. Надеемся, в следующем году у нас будет больше данных для того, чтобы установить связь между изменением климата и миграцией. Но она заметна и невооружённым взглядом.

Миграция может быть частью решения проблем, связанных с изменением климата. Я уже слышу из некоторых источников, что происходит опустынивание, и люди, занимающиеся сельским хозяйством, вынуждены переезжать в места, где есть возможности.





Внешняя миграция может способствовать предотвращению внутренней. Благодаря умению обращаться с «зелёными технологиями» мигранты могут помочь сообществам адаптироваться к климатическим изменениям.

Один из главных вопросов для Узбекистана и Центральной Азии — нехватка водных ресурсов. Можно применять технологии для более экономного использования воды, но сохранения производительности в сельском хозяйстве. Продовольственная безопасность неразрывно связана с климатическими изменениями и мобильностью людей. Есть чёткая связь между этими явлениями. Это один из главнейших вызовов современности.

Это становится одним из стратегических направлений работы МОМ. Мы надеемся, что в ближайшие годы мы разработаем конкретные меры, чтобы при планировании национальных стратегий по адаптации к изменению климата правительства учитывали и вопросы миграции.