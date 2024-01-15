Полузащитник сборной Узбекистана по футболу Жалолиддин Машарипов прокомментировал матч первого тура группового этапа Кубка Азии против Сирии, который завершился со счётом 0:0, сообщает сайт Азиатской конфедерации футбола.

По итогам первого тура Узбекистан отстаёт на два очка от Австралии, которая одержала победу над Индией (2:0). Машарипов, который провёл на поле 73 минуты и был заменён, признал, что национальная команда не показала свою лучшую игру против Сирии.

«Мы сыграли недостаточно хорошо. Это был первый матч, и, возможно, поэтому мы находились под давлением и не смогли хорошо выступить. Мы старались не допускать ошибок в первой игре», — сказал полузащитник, выступающий за греческий клуб «Пансерраикос».

По его словам, Сирия попыталась удержать ничью и хорошо оборонялась.

«В первом тайме мы мало что создали. Но во втором тайме у нас было много моментов, и очевидно, что отсутствие Эльдора Шомуродова (не попал в окончательный состав на турнир из-за травмы — ред.) также сказалось на нашей игре. Мы ещё надеемся выйти в плей-офф. Мы проанализируем, что нам нужно делать, и будем полностью готовы к следующим двум матчам. Мы готовы показать, что мы можем сделать для Узбекистана», — заявил он.

В следующем матче Узбекистан сыграет против Индии 18 января в 19:30.

Видео матча

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