Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что сбежавший ранее депутат Жогорку Кенеша (парламента) Эмиль Жамгырчиев просил предпринимателя Салима Абдувалиева в Узбекистане, известного по прозвищу «Салимбай», «помочь уничтожить „двух друзей“».

«По информации, представленной мне, [Жамгырчиев] незаконно пересёк кыргызско-узбекскую государственную границу, встретился с криминальным авторитетом Салимом Абдувалиевым по кличке „Салимбайвачча“ и попросил помочь ему уничтожить „двух друзей“», — сказал Жапаров в интервью информагентству «Кабар».

Как отмечают издания Kloop, Kaktus.media и агентство Sputnik, «двумя друзьями», или «эки досами» в переводе на кыргызский, кыргызстанцы называют президента Садыра Жапарова и главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева.

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Глава Кыргызстана добавил, что расследование по делу депутата проводили сотрудники ГКНБ совместно со спецслужбами Узбекистана. «Меня не волновало, каков будет результат», — отметил он.

Ранее «Газета.uz» писала, что правоохранительные органы Узбекистана и Кыргызстана возбудили в отношении Жамгырчиева уголовное дело по подозрению в незаконном пересечении узбекско-кыргызской границы в декабре 2022 года. В Узбекистане, кроме того, его также подозревают в мошенничестве.

По словам главы ГКНБ Кыргызстана, Жамгырчиев незаконно пересёк границу, чтобы встретиться с Салимом Абдувалиевым, который уже несколько месяцев находится под стражей в Узбекистане. На допросе Абдувалиев подтвердил, что Жамгырчиев приезжал и «просил у него помощи, просил навести порядок в Кыргызстане».

Местонахождение Жамгырчиева не было известным с 9 января, когда он сбежал из здания парламента. 10 января Жогорку Кенеш дал согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности. 12 января ГКНБ Кыргызстана сообщила, что Жамгырчиева допросили и отпустили под обязательство о явке в органы следствия.