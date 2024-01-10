Правоохранительные органы Узбекистана и Кыргызстана совместно допрашивали предпринимателя Салима Абдувалиева, известного по прозвищу «Салимбай», в рамках уголовного дела против депутата Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Эмиля Жамгырчиева. Об этом сообщает информагентство АКИpress.

Чем известен Эмиль Жамгырчиев

По данным 24.kg, в 2020 году бывшего чиновника Финансовой полиции Кыргызстана, ныне депутата парламента Эмиля Жамгырчиева и экс-руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова обвиняли в получении взятки от бизнесмена за положительное решение вопросов об уголовном деле о контрабанде. Потерпевший Эмир Эмильканов отказался от претензий к обвиняемым. Первомайский районный и Бишкекский городской суды оправдали обоих фигурантов за отсутствием состава преступления.

6 декабря 2022 года Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством отменить оправдательный приговор Эмилю Жамгырчиеву. 26 декабря Госкомитет нацбезопасности сообщал, что депутат объявлен в розыск, однако вскоре явился сам, выяснилось, что он брал неоплачиваемый отпуск по уходу за отцом. В итоге в январе 2023 года Верховный суд направил дело на доследование по вновь открывшимся обстоятельствам.

По данным другого депутата кыргызстанского парламента Алишера Эрбаева, против Жамгырчиева возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении кыргызско-узбекской границы в декабре 2022 года. Тогда, по его словам, Жамгырчиев приехал в Ташкент, чтобы встретиться с Салимом Абдувалиевым.

«После встречи Жамгырчиев, чтобы скрыть своё незаконное пересечение границы, 16 декабря 2022 года тайно пересёк границу и вернулся в Бишкек. Узбекистан возбудил по этому факту уголовное дело, и Жамгырчиев был объявлен в розыск. Проведён обыск в номере отеля, где временно останавливался Эмиль Жамгырчиев, где обнаружили фальшивое удостоверение. Кроме того, профильные госорганы Кыргызстана сообщили, что депутат законным путём ни разу не пересекал кыргызско-узбекскую границу», — отметил Эрбаев.

«Следствие представило доказательства о незаконном пересечении границы. Мы поверили, так как узбекская сторона тоже возбудила уголовное дело в отношении Жамгырчиева», — рассказал он.

По данным АКИpress, Эмиль Жамгырчиев 9 января созвал пресс-конференцию в парламенте, но не провёл её. Позже в парламент пришли представители правоохранительных органов, но депутат пропал. Сообщается, что во время попытки задержания Жамгырчиев сбежал, выпрыгнув из окна второго этажа здания парламента.

Допрос Салима Абдувалиева

10 января на заседании Жогорку Кенеша председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что после возбуждения уголовного дела в отношении Эмиля Жамгырчиева следователи и оперативники поехали в Узбекистан и совместно с узбекскими коллегами допросили предпринимателя Салима Абдувалиева, который ранее был задержан по другому уголовному делу.

Салим Абдувалиев. Фото: Jahongir Latipov / YouTube.



По его словам, Абдувалиев дал показания, что Жамгырчиев приезжал, «просил у него помощи, просил навести порядок в Кыргызстане». Но Абдувалиев ответил, что не может вмешиваться в дела Кыргызстана.

«Кроме того, он говорит, что Жамгырчиев „кинул“ помощника Салимбая. Показания дал и помощник. Жамгырчиев несколько дней жил в его гостинице и скрылся, не заплатив. Поэтому в Узбекистане есть два уголовных дела в его отношении: первое — по мошенничеству, второе — по незаконному пересечению госграницы», — сказал Ташиев.

Во время обсуждения депутат Суйунбек Омурзаков спросил, кто такой Салим Абдувалиев.

«Вы задаёте вопрос, зная всё», — ответил глава ГКНБ.

«Я знаю. Наш коллега позорит всех нас. […] Салим бойвачча — один из лидеров ОПГ (организованной преступной группировки — ред.) Узбекистана. Его недавно задержали. Это все надо указать в материалах. Как так можно? Ехать к лидеру ОПГ другой страны и просить помощи… Мы можем это расшифровать по-другому. Зачем обращаются к ОПГ? Чтобы решить вопрос. Мы так поддерживали Эмиля Жамгырчиева, но, оказывается, он делал неправильные вещи. Мы говорили ему, чтобы он пришёл и сказал, если все это неправильно. Если бы он был чист, должен был прийти и ответить», — заявил Суйун Омурзаков.

Напомним, задержанному предпринимателю Салиму Абдувалиеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о незаконном обороте оружия.