В минувшую субботу, 13 января, примерно в 17:20 в Бахмальском районе Джизакской области сотрудник предприятия электросетей погиб из-за удара током. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В областное УЧС поступило сообщение о том, что 47-летний электромонтёр Т. У. получил электротравму, когда поднялся на столб в махалле «Ойкор» в посёлке «Сартюзи».

В ходе доследственной проверки выяснилось, что мужчина вместе со своим коллегой, будучи закреплёнными за этой территорией, искали неисправный участок — причину перебоев электроснабжения, которые наблюдались в этом районе.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы Галляаральского района, смерть Т. У. наступила в результате поражения электричеством и ожога. Доследственная проверка продолжается.