В ночь на 15 января в Навои произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба УВД Навоийской области.

Авария произошла на улице Ислама Каримова в районе 2:00. Водитель кроссовера Volkswagen ID6 Сrozz Pro въехал сзади в Matiz, который стоял на запрещающий сигнал светофора.

Два пассажира Matiz, находившиеся на заднем сиденье автомобиля, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Следственное отдел при УВД Навои проводит доследственную проверку.