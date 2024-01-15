Технологии искусственного интеллекта (ИИ) повлияют почти на 40% рабочих мест в мире, заменив часть из них и дополнив оставшуюся, говорится в колонке директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

«Искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, заменив некоторые и дополнив остальные. Нам необходим осторожный баланс политик для раскрытия его потенциала», — написала Георгиева со ссылкой на анализ МВФ.

Глава фонда отметила, что автоматизация и информационные технологии, как правило, исторически влияли на рутинные задачи, но «одна из особенностей ИИ — это его способность влиять на высококвалифицированные рабочие места».

«В результате страны с развитой экономикой сталкиваются с большими рисками, связанными с ИИ, но у них есть и больше возможностей использовать его преимущества по сравнению со странами с формирующимся рынком и развивающимися странами», — подчеркнула Георгиева.

Среди развитых экономик, по данным МВФ, доля рабочих мест, на которые может повлиять ИИ, составляет 60%, из которых одна половина получит от технологии преимущества. Для развивающихся экономик показатель составляет 40%, а для стран с низкими доходами — 26%.

По мнению главы МВФ, рынок труда в развивающихся странах меньше подвержен влиянию искусственного интеллекта, так как во многих из них отсутствует инфраструктура или квалифицированные специалисты для получения преимуществ от технологий ИИ. Это повышает риск роста глобального неравенства между странами, предупредила Георгиева.

«Чистый эффект [от развития ИИ] предсказать трудно, поскольку ИИ будет проходить через экономики множеством способов. С определённой уверенностью мы можем сказать, что нам необходимо разработать набор мер, позволяющих безопасно использовать огромный потенциал искусственного интеллекта на пользу человечества», — отметила Георгиева.

Она призвала развитые страны уделять приоритетное внимание инновациям и интеграции ИИ, а также разработке «надёжной» нормативно-правовой базы, чтобы создать «безопасную и ответственную среду».