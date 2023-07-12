Страны G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) подписали декларацию о военной помощи и гарантиях безопасности для Украины со стороны «Большой семёрки». Декларация принята 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Мы подтверждаем, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона», — говорится в документе.

Согласно декларации, страны G7 намерены разработать для Украины «конкретные, двусторонние и долгосрочные» обязательства в области безопасности. Для этого определены три главных направления:

Создание вооружённых сил, способны х «защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем». Это будет происходить за счёт постоянных поставок современных вооружений (приоритет будет отдаваться средствам ПВО, артиллерии, ударному оружию дальнего радиуса действия и бронетехнике); развития украинского военно-промышленного комплекса; обучения украинских военных; сотрудничества в области разведки; помощи в области кибербезопасности;

Это будет происходить за счёт постоянных поставок современных вооружений (приоритет будет отдаваться средствам ПВО, артиллерии, ударному оружию дальнего радиуса действия и бронетехнике); развития украинского военно-промышленного комплекса; обучения украинских военных; сотрудничества в области разведки; помощи в области кибербезопасности; Укрепление экономи ки Украины за счёт восстановления страны и обеспечения ее энергетической безопасности;

Украины за счёт восстановления страны и обеспечения ее энергетической безопасности; Техническая и финансовая помощь Украине для ликвидации последствий нынешнего российского вторжения.

Украина, в свою очередь, взяла на себя обязательства:

Продолжать реформы в различных областях, включая работу правоохранительных органов и судебной системы, борьбу с коррупцией, соблюдение прав человека и свободы СМИ;

в различных областях, включая работу правоохранительных органов и судебной системы, борьбу с коррупцией, соблюдение прав человека и свободы СМИ; Продолжать реформы в области обороны и модернизации армии через укрепление гражданского контроля над вооружёнными силами и прозрачности в оборонных учреждениях.

«Это открывает совершенно новые возможности обеспечения нашей безопасности», — сказал президент Украины Владимир Зеленский на церемонии объявления о декларации.

В Кремле предоставление странами «большой семёрки» гарантий безопасности Украине назвали «посягательством на безопасность России». «Это чревато негативными последствиями и сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

На саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО также приняли коммюнике, в котором говорится, что «будущее Украины в НАТО», но приглашение присоединиться к альянсу страна получит, «когда союзники согласятся и будут выполнены условия». До этого момента НАТО обязалось поддерживать Украину в проведении реформ на пути к членству.

Страны Североатлантического альянса приняли решение учредить Совет НАТО-Украина, первое заседание которого прошло в Вильнюсе. По его итогам для Украины отменили План действий по вступлению в альянс, что позволит ускорить процесс ее присоединения к НАТО.