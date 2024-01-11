Глобальные мощности возобновляемой энергетики в 2023 году выросли на 50% по сравнению с 2022 годом — до 510 гигаватт (ГВт). Это стало самым высоким темпом роста за последние 20 лет, говорится в новом докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Авторы доклада прогнозируют, что:

в 2024 году ветровая и солнечная энергетика в совокупности начнут производить больше электричества, чем гидроэнергетика. в 2025-м все возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в целом станут крупнейшим источником электроэнергии, превзойдя угольную генерацию. ветряные электростанции обгонят АЭС в 2025-м, а солнечные — в 2026-м. в 2028 году на долю ВИЭ будет приходиться более 42% мировой электрогенерации, при этом доля ветра и солнца удвоится до 25%.

В ближайшие пять лет в мире будет введено в эксплуатацию почти 3700 ГВт новых возобновляемых мощностей. Интенсивный рост ВИЭ-генерации обусловлен широкой политической поддержкой этого сектора в более чем 130 странах, говорится в докладе.

95% глобального роста ВИЭ придётся именно на солнечную и ветряную генерации — к 2028 году объем ежегодно добавляемых солнечных и ветровых мощностей вырастет более, чем вдвое по сравнению с 2022-м и достигнет почти 710 ГВт. Этому будет способствовать тот факт, что затраты на производство «зелёной» электроэнергии станут ниже по сравнению с генерацией из ископаемых и неископаемых видов топлива.

Так, в 2023 году 96% новых солнечных и береговых ветряных мощностей показали меньшие затраты на генерацию, чем новые угольные и газовые электростанции. При этом цена солнечных панелей в 2023 году снизилась почти на 50% в годовом выражении, а объёмы их производства в мире утроились относительно 2021 года.

Ожидается, что до 60% новых ВИЭ-мощностей, которые появятся в мире до конца 2028 года, придутся на долю Китая.

В декабре 2023 года на саммите ООН по изменению климата (COP28) более 120 стран мира договорились утроить мировые мощности по производству энергии из возобновляемых источников к 2030 году, чтобы сократить использование ископаемого топлива. Свою подпись под документом также оставил Узбекистан.