Перечень товаров, с покупки которых гражданам, включённым в Единый реестр социальной защиты, возвращают налог на добавленную стоимость, расширен. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана 10 января, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Напомним, с 1 мая граждане, включённые в реестр соцзащиты, получают возврат НДС (12%) при покупке мяса, яиц и масла.

Теперь в список таких товаров добавлены мука, ️сахар, лекарства и медицинские услуги.

При этом определено, что возврат суммы НДС будет производиться с суммы покупок, не превыщающей 10 базовых расчётных величин в месяц (3,4 млн сумов).

Напомним, чтобы вернуть НДС, покупатель, включённый в реестр соцзащиты, должен скачать мобильное приложение Soliq, пройти регистрацию с помощью Face ID и отсканировать в приложении QR-код чека о покупке.