Содержание мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 в воздухе Ташкента на 8:00 11 января на сильно изменилось по сравнению с предыдущим днём и составило 85,5 мкг/м3, сообщил Узгидромет. Это превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (5 мкг/м3) в 17 раз (на 20:00 вечера было 19,4 раза).

В городе, сообщают жители, ощущается запах гари. Корреспонденты «Газеты.uz» это подтверждают.

В рейтинге сервиса IQAir столица Узбекистана на момент публикации находилась на 11-м месте (вечером — 8-е). Сервис рекомендует избегать нагрузок на улице, носить маску, не открывать окна и использовать очиститель воздуха, если он есть.

Содержание частиц РМ10 (191,4 мкг/м3, допустимая концентрация по СанПиН — 500 мкг/м3) и оксида углерода (0,8 мг/м3, ПДК — 5 мг/м3) было в пределах нормы.