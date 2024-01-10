Президент Узбекистана 5 января подписал постановление о совершенствовании системы управления водными ресурсами. В преамбуле документа отмечается, что его предназначение — повысить культуру водопользования и донести до населения, что вода — небесплатна.

Согласно документу, с 2024 года Министерство водного хозяйства совместно с Министерством сельского хозяйства ежегодно утверждают лимиты водозаборов для полива сельсхозпосевов в разрезе регионов исходя из уровня водности источников в срок до 25 марта — для вегетационного периода и в срок до 25 сентября — для осенне-зимнего периода.

Министерство водного хозяйства и Министерство сельского хозяйства Каракалпакстана, бассейновые управления ирригационных систем и территориальные управления сельского хозяйства ежегодно в рамках утверждённого по регионам лимита разрабатывают лимиты водозаборов для полива посевов в разрезе конечных потребителей в срок до 1 апреля — для вегетационного периода и в срок до 1 октября — для осенне-зимнего периода.

Предлагаемые ими лимиты будут утвержать районные кенгаши народных депутатов.

Кроме того, с 2024 года база налога на воду для производителей сельхозпродукции, которые не вели учёт объёма потреблённой воды, рассчитывается с увеличением в два раза по отношению к лимитам, утверждённым кенгашами народных депутатов.

С 2025 года при внедрении водосберегающих технологий орошения и определении объёма водозабора для полива на основании водоизмерительных приборов к ставке налога на воду будет применяться понижающий коэффициент 0,5. В случае, если внедрено что-то одно из перечисленного — к ставке налога на воду применяется понижающий коэффициент 0,7.

При определении объёма водозабора для рыбоводства на основании водоизмерительных приборов к ставке налога на воду также применяется понижающий коэффициент 0,7.

В случае, если водосберегающие технологии не внедрены, а объем водозабора для полива не установлен на основании водоизмерительных приборов, к ставке налога на воду применяется повышающий коэффициент 1,5.

Для внедрения водосберегающих технологий производителям сельхозпродукции с 2024 года начнут выдавать кредиты на 5 лет со льготным периодом в 2 года по ставке 14% годовых. При этом в Каракалпакстане и Хорезмской области фермеры будут платить только 10% годовых, а остальные 4% покроет государство из бюджета. Выдача кредитов будет организована через платформу suvkredit.uz.

Субсидии от государства для возмещения части расходов на водосберегающие технологии будут выделяться производителям сельхозпродукции в том же году, в котором были внедрены технологии, в полном объёме. Прежде действовал порядок, по которому в тот же год можно было получить только 50% суммы субсидии, а остальное выплачивали в следующем году.

Документом установлено также, что новые сады, виноградники и другие многолетние насаждения могут быть разбиты на орошаемых землях только при условии внедрения водосберегающих технологий орошения. За исполнением будет следить Генеральная прокуратура.

Отметим, что перечисленные в постановлении меры обсуждались на недавнем совещании у президента. «Пришло время изменить устоявшийся в сознании многих людей стереотип о том, что вода бесплатна», — отметил тогда глава государства.