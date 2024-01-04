Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 января ознакомился с презентацией предложений по повышению эффективности пользования водой в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечалось на совещании, в последние годы были переведены на капельное и дождевальное орошение соответственно 472 тысячи и 48 тысяч га земель, на 97 тысячах га внедрены водосберегающие технологии. Лазерное нивелирование выполнено на 649 тысячах га земель.

В результате этих мер только в 2023 году было сэкономлено 2 миллиарда кубометров воды, что равно годовому потреблению воды Бухарской области.

Однако расширению масштабов этой работы препятствуют отдельные проблемы в сферы, говорится в сообщении. К примеру, действие полномочий районных ирригационных отделов ограничено межхозяйственными каналами. Службы поставки воды финансируются не вполне эффективно. Кредиты коммерческих банков, выделяемые на внедрение сберегающих технологий, не привлекательны для фермеров.





В связи с этим были разработаны предложения по совершенствованию нижнего звена системы управления водными ресурсами и повышению эффективности их использования.

Так, на базе районных ирригационных отделов и профильных службы планируется организовать государственные учреждения «Сув етказиб бериш хизматлари». Они будут обеспечены экскаваторной и иной техникой, что позволит вдвое удешевить обслуживание оросительных сетей.

Предусматривается также проведение инвентаризации всех оросительных сетей, закрепление их за владельцами и разработка единого идентификационного номера.

С этого года платёж за 1 кубометр воды, поставляемый до поля, установлен в размере 100 сумов. «Пришло время изменить устоявшийся в сознании многих людей стереотип о том, что вода бесплатна», — отметил президент на совещании.

В связи с этим предложено организовать расчёты с водопотребителями по дифференцированному принципу. В частности, с 2025 года планируется применять к фермерам, установившим счётчики воды и внедрившим сберегающие технологии, понижающий коэффициент налога, а к тем, кто этого не сделал, наоборот, повышающий коэффициент. Вместе с тем будет отменена плата за услуги поставки воды.

На совещании также обсуждены меры по стимулированию внедрения водосберегающих технологий. Для этих целей откроется льготная кредитная линия — кредиты будут выделять по ставке 14% сроком на 5 лет с двухлетним льготным периодом, для проектов в Каракалпакстане и Хорезмской области ставка составит 10%. Залог имущества от фермеров при получении таких кредитов требоваться не будет.





Вместе с тем предусматривается возможность получения кредитов в режиме онлайн. К примеру, «Агробанком» разработана система Suvkredit.uz.

На подрядчиков планируется возложить дополнительные обязательства, такие как строительство водосберегающих технологий только на основе рабочего проекта, предоставление не менее двухлетней гарантии на установленные системы и оказание сервисного обслуживания в течение не менее 5 лет. Подрядчики, не соответствующие этим требованиям, не будут включены в систему.

Сегодня за каждый гектар, на котором внедрены системы водосбережения, предоставляется субсидия в размере 8 млн сумов. До сих пор 50% этой суммы выплачивалось в год установки технологии, а остальная часть выплачивалась в следующем году. Это условие также планируется упростить, выплачивая субсидию в полном объёме в том же году, в котором была установлена технология.

Глава государства одобрил эти предложения и дал указания по налаживанию системы с охватом каждого конечного потребителя, расширению масштабов работы по водосбережению.