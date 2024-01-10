Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 января ознакомился с презентацией проектов для развития инфраструктуры торговли и услуг, строительства объектов культуры и туризма.

Для расширения условий для туристов, которых привлекает горный ландшафт Шахрисабзского района Кашкадарьинской области и Паркентского района Ташкентской области, планируется построить современные базы отдыха в сёлах Мираки Шахрисабзского, Нуробод и Кумушкон Паркентского района.





Кроме того, предусматриваются организация хостелов из лёгких конструкций на плато Майданак в Кашкадарье, перепрофилирование существующих зданий под сферу торговли и услуг, благоустройство территории.

Первый заместитель министра экономики и финансов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что в селе Мираки строится гостиничный комплекс на площади 10 га. Также здесь ожидается запуск проекта канатной дороги.

В Паркентском районе планируется построить туристический комплекс и развивать туристическую зону на площади 100 га.

Председатель Комитета по туризму Умид Шодиев сообщил, что по итогам 2023 года реализовано 587 проектов на 771 млн долларов в сфере туризма, создано 10766 рабочих мест. В 2024 году поручено привлечь 32 млн туристов, из них — 10 млн иностранных туристов, 22 млн — местные, а экспорт туризма увеличить до 2,5 млрд долларов.