Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло закон, запрещающий разведение, убой и продажу собак с целью употребления их мяса в пищу, сообщает Yonhap.

За одобрение документа проголосовали 208 депутатов, двое воздержались. Теперь его должен подписать президент Юн Сок Ёль.

Закон, как ожидается, полностью вступит в силу в 2027 году, нарушителям будет грозить лишение свободы на срок до двух лет или штраф в размере до 30 млн вон (около 30 тысяч долларов). Наказания за непосредственно употребление в пищу собачьего мяса документ не предусматривает, отмечает AP.

Согласно закону, тем, кто профессионально занимаеся разведением собак для еды, будут выделены субсидии для смены сферы деятельности. На сегодня в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 бойни, 219 компаний-поставщиков и около 1600 ресторанов, где подают блюда из собачьего мяса, отмечает Yonhap.

Закон открыто поддержала первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи, заявив, что введение запрета на разведение собак на мясо было одним из предвыборных обещаний Юн Сок Ёля, пишет агентство. Супруги — известные любители домашних животных и держат четырёх собак и трёх кошек.

Как отмечает CNN, в последние десятилетия практика употребления в пищу мяса собак подверглась критике в Южной Корее по мере увеличения числа владельцев домашними питомцами. Большую роль в продвижении законопроекты сыграли активисты по защите прав животных и международные правозащитные группы.

В опросе Gallup Korea от 2022 года, 64% респондентов выступили против употребления собачьего мяса, что значительно выше показателей аналогичного опроса 2015 года, пишет CNN. В период с 2005 по 2014 год в Сеуле из-за снижения спроса количество ресторанов, где можно было поесть мясо собаки, упало на 40%.

«Мы считаем, что этот запрет знаменует собой важный поворотный момент в отношении к защите животных в Южной Кореи, — сказал Ли Сан Гён, представитель местного отделения правозащитной группы Humane Society International. — Это является свидетельством решимости нашей общественности и политиков, любящих животных, которые достигли переломного момента, отправив эту устаревшую отрасль в учебники истории».