Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана инициировало использование автотехники на электричестве для вывоза отходов, сообщила пресс-служба ведомства.

Первый электромобиль для транспортировки отходов импортирован из Китая кластером отходов Eco House в партнёрстве с компанией Chengdu Shiny Technology.

Электромобиль будет протестирован в Джизакской области. Он предназначен для движения по узким улицам и может преодолевать расстояние в 300 км, что позволяет вывозить отходы из населённых пунктов в течение дня и перевозить их на полигоны. Этот электромобиль может перевозить до 3 тонн груза.

«Электромобиль производится в китайском городе Чэнду, он экологически безвреден. Мы рады сотрудничеству с Узбекистаном и планируем в будущем производить в этой стране электромобили для вывоза отходов», — сказала специалист китайской компании Вэй Го.