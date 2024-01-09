Среди жертв и пострадавших в префектурах Японии, где в 1 января произошло землетрясение, граждан Узбекистана не выявлено, сообщило ИА «Дунё».

«Узбекские дипломаты находятся в постоянном контакте с соответствующими властями Японии», — говорится в сообщении.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,6 произошло на полуострове Ното в префектуре Исикава на западном побережье страны и привело к сильным разрушениям.

По последним данным, на 9 января в префектуре Исикава подтверждена гибель 202 человек, пострадали по меньшей мере 565 человек.

Остаётся неизвестной судьба 102 человек, с которыми до сих пор нет связи. Кроме того, землетрясение повредило 1425 домов. В эвакуационных центрах продолжают жить 28 тысяч человек. По меньшей мере 3300 местных жителей остаются отрезанными от помощи из-за повреждённых дорог.