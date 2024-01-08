В ходе оперативного мероприятия у жителя Джамбайского района Самаркандской области были обнаружены и изъяты наркотики, сообщило УзА.

Во время проведения обыска в доме и подсобных хозяйственных помещениях во дворе А. А. (1983) было найдено 31,8 кг марихуаны, 2 гр опия и 2 таблетки психотропного средства.





В ходе другого оперативного мероприятия в Самаркандской области были задержаны Р. А. (1991) и Б. М. (1992) в момент продажи местному жителю 198 единиц «Зардекса».

В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, проводятся следственные действия.