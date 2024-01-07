Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над Палестиной в тренировочном матче перед началом Кубка Азии. Закрытая встреча, прошедшая 7 января в Катаре, завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил нападающий Бобур Абдухаликов. В добавленное время ко второму тайму узбекистанцы не смогли реализовать пенальти.

Кубок Азии по футболу 2023 года — 18-й по счёту футбольный турнир среди национальных сборных стран — членов Азиатской конфедерации футбола, который будет проходить с 12 января по 10 февраля в Катаре. Чемпионский титул защищают хозяева сборная Катара. Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за вспышки COVID-19.

Узбекистан попал в группу «С» с командами Австралии, Сирии и Индии. Первый матч национальной команды пройдёт против Сирии 13 января (суббота) в 22:30.

18 января Узбекистан сыграет с Индией, 23 января — с Австралией.