Президент Узбекистана 3 января подписал три закона, которыми ратифицированы договоры с Италией, подписанные 8 июня 2023 года в Риме.

В частности, ратифицированы договоры о выдаче, о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче осуждённых лиц.

Напомним, в июне прошлого года президент Шавкат Мирзиёев посетил Рим, где встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами. Тогда же состоялась церемония обмена 11 межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами. В их числе были и соглашения о сотрудничестве по правовым вопросам.