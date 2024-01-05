Национальный совет по трудовым отношениям США (NLRB) обвинил производителя ракет и спутников SpaceX в незаконном увольнении восьми сотрудников за письмо с критикой в адрес гендиректора компании Илона Маска, пишет The Guardian.

В письме, адресованном руководителям SpaceX в июне 2022 года, работники написали о серии твитов Маска, написанных им с 2020 года. Многие из них, как посчитали они, имели сексуальный подтекст.

Сотрудники заявили, что высказывания Маска противоречат политике компании относительно ненадлежащего поведения на рабочем месте и призвали SpaceX осудить их.

В жалобе регионального представительства NLRB, направленной в суд, утверждается, что SpaceX нарушила права работников, предусмотренные федеральным трудовым законодательством. В жалобе также отмечается, что в компании допрашивали работников о письме, унижали подписантов и угрожали уволить тех, кто занимается подобной деятельностью.

Если SpaceX не урегулирует дело, его рассмотрит административный судья, решение которого можно будет обжаловать в федеральном апелляционном суде. Слушание назначили на 5 марта.