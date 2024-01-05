Темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,4% в 2024 году — по сравнению с 2,7% в 2023 году. Об этом говорится в новом докладе ООН о мировых экономических перспективах. Эти показатели до сих пор ниже допандемийного уровня, отмечают эксперты.

В докладе также говорится, что высокие процентные ставки, дальнейшая эскалация конфликтов, вялая международная торговля и учащающиеся климатические катастрофы создают серьёзные препятствия для глобального роста.

Эксперты предсказывают длительный период жёстких условий кредитования и высоких затрат по займам. Обременённая долгами мировая экономика нуждается в дополнительных инвестициях, подчёркивают они.

«2024 год должен стать годом, когда мы выберемся из этой трясины. С помощью больших и смелых инвестиций мы можем стимулировать устойчивое развитие и действия по борьбе с изменением климата, а также вывести мировую экономику на путь более быстрого роста», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По прогнозу ООН, в ряде крупных развитых стран, особенно в США, в 2024 году рост замедлится, учитывая высокие процентные ставки, сокращение потребительских расходов и ухудшение ситуации на рынке труда.

Краткосрочные перспективы роста для многих развивающихся стран — особенно в Латинской Америке и Азии — также ухудшаются из-за ужесточения финансовых условий, сокращения бюджетного пространства и вялого внешнего спроса. В частности, ожидается, что в 2024 году экономический рост в Китае замедлится до 4,7%.

Экономические перспективы стран с низкими доходами будут ограничены тяжёлым долговым бременем, высокими процентными ставками и потерями, связанными с экстремальными погодными явлениями, вызванными изменением климата.

Инфляция

Эксперты прогнозируют, что глобальная инфляция продолжит снижаться и достигнет 3,9% в 2024 году (по сравнению с 5,7% в 2023 году). Однако давление цен во многих странах все ещё остаётся повышенным, и любая дальнейшая эскалация геополитических конфликтов может привести к возобновлению роста инфляции.

Примерно в четверти всех развивающихся стран годовая инфляция, по прогнозам, превысит в 2024 году 10%, подчёркивается в докладе. С января 2021 года потребительские цены в развивающихся странах выросли в совокупности на 21,1%, что свело на нет экономические успехи, которых удалось достичь после пандемии.

«Неизменно высокая инфляция ещё больше замедлила прогресс в искоренении бедности, что особенно серьёзно сказалось на наименее развитых странах», — сказал заместитель главы ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

Согласно докладу, глобальные рынки труда восстанавливаются после пандемии неравномерно. В развитых странах ситуация на рынке труда устойчивая, несмотря на замедление темпов роста. Однако во многих развивающихся странах, особенно в Западной Азии и Африке, ключевые показатели занятости, включая уровень безработицы, ещё не вернулись к допандемийному уровню.

Кроме того, подчёркивается в докладе, остаётся высоким глобальный гендерный разрыв в занятости, а гендерный разрыв в оплате труда не только сохранился, но в некоторых профессиях даже увеличился.