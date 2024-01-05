В отношении бывшего судьи Сергелийского районного суда по уголовным делам Ташкента возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана. Он занимал эту должность до 5 декабря 2023 года.

Бывший судья подозревается в том, что при рассмотрении уголовного дела в отношении руководителя строительной компании и других лиц, возбуждённого по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), совершил такие преступления, как бездействие власти, фальсификация доказательств, вымогательство и вынесение неправосудного приговора.

На основании собранных материалов Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 165 (вымогательство), 208 (бездействие власти), 230−1 (фальсификация (подделка) доказательств) и 231 (вынесение неправосудного приговора, решения, определения или постановления) УК.

Доследственные действия по уголовному делу ведёт Следственное управление СГБ Узбекистана.

В сообщении СГБ не указывается имя бывшего судьи. Высший судейский совет в своём сообщении указывает только инициалы — Ш. Ю.

В совете опровергли информацию о том, что бывший судья был задержан в ходе специальной операции. Он был освобождён от должности «задолго до возбуждения уголовного дела по решению Высшего судейского совета», его судейские полномочия были прекращены досрочно, отмечается в сообщении.