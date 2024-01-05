3 и 4 января у потребителей горячей воды в двух районах Ташкента, проживающих в зоне действия котельной ТЦ-1 предприятия «Таштеплоцентраль», в горячей воде появились частицы чёрного цвета.

В компании Veolia Energy Tashkent (VET) сообщили, что причиной стал выброс сульфоугля из фильтра очистки воды на котельной ТЦ-1 в ночь на 3 января.

В результате попадания сульфоугля от котельной в тепловые сети VET у потребителей в Мирзо-Улугбекском и Яшнабадском районах в горячей воде появились фракции чёрного цвета.

Сульфоуголь используется при фильтрации воды и не представляет опасности для потребителей, отметили в компании.

Поступление сульфоугля в тепловые сети устранено, ситуация находится под контролем персонала котельной и VET, говорится в сообщении.

VET выразила готовность провести профилактику счётчиков в случае их засорения. Потребителей попросили не вскрывать пломбы на счётчиках самостоятельно (это запрещено), а обратиться в районные управления VET.

В компании отметили, что «Таштеплоцентраль» является основным поставщиком горячей воды для Veolia Energy Tashkent.