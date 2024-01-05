Наманганский городской суд по уголовным делам 10 октября вынес приговор в отношении 27-летнего мужчины, зарезавшего бывшую жену. Об этом сообщает проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz.

Ранее мы сообщали, что 6 мая мужчина убил хозяйственным ножом бывшую супругу перед зданием Наманганского государственного университета, где она училась. После этого мужчина пытался совершить самоубийство, несколько раз ударив себя ножом. Граждане, находившиеся рядом, доставили его в больницу без сознания.

Генеральная прокуратура сообщала, мужчина и его 23-летняя супруга развелись из-за семейной ссоры и не проживали вместе с января 2022 года, однако «он заставлял её жить с ним и несколько раз ссорился из-за ревности без причины».

Как пишет Nemolchi.uz, в тот день около полудня женщина шла по тротуару в сторону главных ворот университета, он вручил цветы и предложил вновь жить вместе. Женщина отказалась. Мужчина нанёс ей 22 ножевых ранения в шею, грудь и брюшную полость. Судмедэкспертиза установила, что она скончалась в результате полного повреждения сонных артерий.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «ж» и «л» части 2 статьи 97 (умышленное убийство из хулиганских побуждений с особой жестокостью) Уголовного кодекса и приговорил его к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.