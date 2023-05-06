6 мая в 12:00 перед зданием Наманганского государственного университета 26-летний мужчина убил хозяйственным ножом бывшую супругу, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

После этого мужчина пытался совершить самоубийство, несколько раз ударив себя ножом. Граждане, находившиеся рядом, доставили его в больницу без сознания.

По данным ведомства, мужчина с января 2022 года и его 23-летняя супруга развелись из-за семейной ссоры и не проживали вместе, однако «он заставлял её жить с ним и несколько раз ссорился из-за ревности без причины».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Ведётся следствие.