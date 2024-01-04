УБДД Самаркандской области 3 января в 23:30 получило сообщение об аварии, произошедшей на автодороге М-37, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошёл примерно на участке дороги, проходящем через Самаркандский район.





Согласно предварительной информации, грузовой автомобиль Mercedes-Benz, ехавший по маршруту Навои-Самарканд, перевозил 21 тонну лимонов из Турции в Казахстан. В какой-то момент водитель потерял контроль над рулевым управлением и остановился на правой обочине дороги, после чего другой грузовой автомобиль Mercedes-Benz Astros въехал в его заднюю часть.





В результате аварии произошёл пожар, в котором полностью сгорел грузовик с грузом. Пострадавших в результате ДТП нет.

Следственный отдел при УБДД Самаркандского района проводит доследственную проверку для установления причины аварии.