2 января в токийском аэропорту «Ханэда» Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines во время приземления столкнулся с самолётом береговой охраны. В считанные минуты воздушное судно охватило пламя, однако все 367 пассажиров и 12 членов экипажа смогли эвакуироваться.

Успех эвакуации обеспечила отличная подготовка экипажа и примерное поведение пассажиров. «Газета.uz» пересказывает главное из материалов Bloomberg, The New York Times и CNN о том, как удалось спасти всех людей на борту.

После столкновения бортпроводники Japan Airlines столкнулись с «мрачной ситуацией», пишет Bloomberg. Система внутренней связи между кабиной экипажа и пассажирским салоном вышла из строя, один из двигателей все ещё вращался и его нельзя было отключить, а для эвакуации оставались доступны только три из восьми аварийных выходов, поскольку фюзеляж самолёта, залитый керосином, был в огне.

«Учитывая все обстоятельства, побег [пассажиров] ещё более впечатляющий: он стал результатом современной конструкции самолёта, квалифицированного экипажа и, что не менее важно, пассажиров, которые сохранили спокойствие и придерживались правил», — отмечает агентство.

Эвакуация пассажиров началась из двух выходов в передней части самолёта. Ещё один выход слева в задней части салона не был охвачен огнём, но система внутренней связи уже не работала и пилоты, как это положено по инструкции, не могли дать разрешение на его открытие. Тогда бортпроводники по собственной инициативе открыли эту дверь, чтобы больше людей могли спуститься по аварийному трапу. Экипажу пришлось инструктировать пассажиров с помощью мегафона и просто громкими криками.

На кадрах внутри самолёта видно, что дым проник в салон, а некоторые пассажиры сидят в масках. Несмотря на это, паники на борту не было, пока люди пробирались через тускло освещённую кабину к аварийным выходам, подчёркивает Bloomberg.

Именно отсутствие паники во время аварийной ситуации, помимо передовой конструкции самолёта и хорошо обученного экипажа, больше всего помогли при эвакуации, пишет The New York Times.

«Хотя я слышал крики, в основном люди были спокойны и не вставали со своих мест, а продолжали сидеть и ждать, — рассказал пассажир Аруто Ивама. — Вот почему я думаю, нам удалось спастись».

Другой пассажир самолёта, 17-летний Антон Дейбе из Стокгольма, также рассказал, что на борту все вели себя спокойно. «Бортпроводники были очень профессиональны, но по их глазам было видно, что они напуганы», — сказал он, добавив, что, тем не менее, «никто не побежал вперёд, чтобы спастись. Все ждали указаний».

Расследование инцидента продолжается, но эксперты, опрошенные CNN, также считают, что успешная эвакуация стала возможным благодаря сочетанию современных стандартов безопасности в самолётах и строгой культуры безопасности самой Japan Airlines.

«Это очень серьёзное происшествие. Но зная то, что я знаю об этой авиакомпании, и сколько усилий они вкладывают в обеспечение безопасности и обучение экипажа, тот факт, что они проделали такую хорошую работу, не должен быть таким уж сюрпризом», — сказал Грэм Брейтуэйт, профессор безопасности и расследования происшествий в британском Университет Крэнфилда.

По словам Брейтуэйта, стать такой безопасной авиакомпанией Japan Airlines помогла авиакатастрофа, произошедшая почти 40 лет назад. 12 августа 1985 года рейс 123 JAL, следовавший из Токио в Осаку, разбился после того, как у самолёта разрушилась хвостовая часть. Из находившихся на его борту 524 человек погибли 520. Это вторая по количеству погибших катастрофа за всю историю авиации.

«Очевидно, что это оказало глубокое влияние на авиакомпанию, — отметил Брейтуэйт. — В такой культуре, как японская, они взяли на себя эту ответственность как группа и хотели, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось. Поэтому, когда что-то идёт не так, они смотрят на это с точки зрения того, чему они могут научиться. Все происходящее — возможность стать лучше».

В общей сложности между приземлением самолёта и моментом, когда командир экипажа последним спустился на землю по трапу, прошло 18 минут.