В Андижане водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Видео, на котором видно, как автомобиль на большой скорости въезжает в машину, стоящую на обочине, распространилось в соцсетях 3 января.

Один из пострадавших — сотрудник ДПС, другой — водитель. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, у представителя ОВД зафиксированы закрытый перелом ноги, у водителя — закрытый перелом рёбер и голени.

Возбуждено уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса. Водитель, совершивший ДТП, задержан в процессуальном порядке, ведётся следствие.