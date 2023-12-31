Украинская армия днём 30 декабря обстреляла центр российского приграничного города Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки погибли как минимум 14 человек, среди них трое детей, ещё 108 получили ранения, в том числе 15 детей

«На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомоблей, большая часть уничтожена полностью — сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается», — добавил Гладков.

Министерство обороны России заявило, что удар по Белгороду был нанесён «двумя ракетами „Ольха“ в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО „Vampire“ чешского производства».

В сообщении также говорится, что средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, но часть снарядов и обломков ракет «попали по городу». «В случае прямого попадания ракет „Ольха“ с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми», — подчеркнуло Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что атакой на Белгород украинские войска пытаются «отвлечь внимание от поражений на фронте», а также «спровоцировать нас на подобные действия».

Русская служба Би-би-си отмечает, что обстрелы в Белгороде, расположенном в 30 километрах от границы с Украиной, «не редкость, но таких мощных ударов ещё не было».

Власти Украины официально не комментировали субботний удар, но украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах назвали атаку ответом на самый массированный воздушный удар России по городам Украины накануне. Жертвами этой атаки, по последним данным, стали 39 человек, более 150 пострадали.

Так, собеседник «РБК-Украина» назвал удары по Белгороду «последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей». «Суспильне» также пишет, что это было ответом на атаки на города Украины. Источники обоих изданий утверждают, что целью были военные объекты Белгорода.

«Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций», — заявил источник «Украинской правды».