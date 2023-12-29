Российская армия в ночь на и утром 29 декабря нанесла самый масштабный за последнее время удар ракетами и дронами по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре и других украинских городах. Воздушная тревога длилась несколько часов.

По информации представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия использовала гиперзвуковые «Кинжалы», баллистические и крылатые ракеты других видов, ракеты С-300, а также авиационные Х-22. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали ракеты Х-101/Х-505.

По данным Генштаба ВСУ, за ночь Россия применила против Украины в общей сложности 158 ракет и беспилотников. Украинским военным удалось сбить 27 беспилотников и 87 крылатых ракет.

В Киеве, как сообщает военная администрация города, падение обломков сбитых ракет вызвали разрушения как минимум в четырёх районах. В Святошинском районе загорелся незаселённый многоэтажный дом, в Шевченковском районе повреждены склады, нежилая застройка, а также недостроенный бизнес-центр. В Дарницком районе зафиксировано повреждение частного дома. В Подольском районе начался пожар на территории складских помещений.

По словам главы администрации Сергея Попко, над столицей Украины сбили более трёх десятков воздушных целей. В результате атаки в Киеве погиб 1 человек, ещё 21 получили ранения. Под завалами склада в Подольском районе могут находиться 10 человек, на месте работают спасатели.

По меньшей мере один человек погиб во Львове, ещё 13 пострадали. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что по региону выпустили по меньшей мере 14 беспилотников типа «Шахед-136/131», 8 дронов сбили. Зафиксировано попадание в жилой дом и в одно из предприятий во Львове. Там также частично разрушены административные здания и производственные цеха, никто не пострадал. Кроме того, повреждены три школы и детский сад.

Харьков трижды обстреляли ракетами, сообщил глава города Игорь Терехов. Всего по городу нанесли более 20 ударов, предварительно — ракетами С-300, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Зафиксированы разрушения и повреждения складских и производственных зданий, транспортного депо и предприятия. В одном из медучреждений взрывной волной повреждена крыша и окна. Во время обстрела погиб 1 человек, ещё 11 ранены.

В Днепре, по информации на данный момент, погибли 5 человек, более 20 пострадали, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Как пишут украинские СМИ, в результате атаки загорелся один из торговых центров города. Под завалами здания могут находиться люди, поисково-спасательная операция продолжается. Также был сильно повреждён роддом. «Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие», — сообщили в Минздраве Украины.

В Одессе погибли 3 человека, ещё 15 получили ранения, в том числе двое детей 6 и 8 лет, подтвердил глава областной военной администрации Олег Кипер. Ракетный удар по городу был нанесён после ночной атаки беспилотников. Зафиксировано попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. Обломками сбитого дрона также была повреждена многоэтажка, в ней начался пожар.

Также в городе в результате обстрела повреждён лицей. Детей в учебном заведении не было.

Под обстрел попал и Запорожье. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что целью удара стали несколько предприятий в городе. По его словам, одна из ракет попала по открытой местности, другая разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома. По последним данным, погибли 4 местных жителя, пострадали 10 человек. Под завалами одного из зданий могут быть люди.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил: «Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своём арсенале».

Он пообещал «обязательно ответить» на удары. «Российский террор должен проиграть — и именно так будет», — заявил он.

Россия пока не комментировала ракетный удар по городам Украины.