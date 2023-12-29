Субъекты семейного предпринимательства без образования юридического лица теперь могут нанимать до пяти постоянных работников с заключением с ними трудового договора вместо трёх работников. Поправку в закон о семейном предпринимательстве 27 декабря подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Дополнительно участникам одного семейного предприятия предоставлено право быть одновременно участниками другого семейного предприятия.

Семейным предпринимательством, согласно закону, является инициативная деятельность, осуществляемая членами семьи, в целях получения дохода (прибыли) на свой риск и под свою имущественную ответственность. Оно может осуществляться с образованием (семейное предприятие) или без образования юридического лица.



