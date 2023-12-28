Сложную технологическую миниинвазивную операцию по хирургическому лечению болезни Паркинсона впервые в Узбекистане провели 26 декабря на базе кафедры нейрохирургии и клиники Самаркандского государственного медицинского университета, сообщила пресс-служба СамГМУ.

В ходе операция 63-летнему пациенту, который в течение пяти лет страдал болезнью Паркинсона, успешно вживили нейростимулятор для передачи импульсов и стимуляции мозга.

В сообщении отмечается, что операция была проведена в рамках международного научно-практического семинара и мастер-класса с участием ведущего специалиста клиники Medical Park (Стамбул, Турция) профессора Саида Озтюрка. В этой клинике, по данным университета, проводится 1000 различных видов сложных нейрохирургических операций.

После операции была достигнута договорённость между кафедрой нейрохирургии СамГМУ и клиникой Medical Park о подготовке кадров для хирургического лечения болезни Паркинсона в специализированном научно-практическом центре нейрохирургии и нейрореабилитации СамГМУ.

Болезнь Паркинсона — заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем, говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения. Наиболее распространённые симптомы болезни Паркинсона включают тремор, болезненные непроизвольные сокращения мышц и речевые нарушения.

Заболевание неизлечимо, но его симптомы можно ослабить при помощи различных видов терапии и лекарственных средств. В большом числе случаев болезнь Паркинсона приводит к инвалидности и потребности в посторонней помощи. У многих людей с болезнью Паркинсона также развивается деменция.

Заболевание обычно встречается у пожилых, но может возникать и у людей более молодого возраста. Оно чаще поражает мужчин, чем женщин.

Причина заболевания не установлена, но риск его развития выше у людей, у которых имеются родственники с болезнью Паркинсона. Риск заболевания может повышаться в результате загрязнения воздуха и контакта с пестицидами и растворителями.

В сообщении СамГМУ отмечается, что болезнь Паркинсона наблюдается у 1−3 из каждых 1000 человек (0,1−0,3%) во всем мире. В последнее время в Узбекистане также увеличивается число людей с этим заболеванием, подчеркнули в университете.