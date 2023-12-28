Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Ферганского областного суда 28 декабря рассмотрела жалобу защитника блогера Олимжона Хайдарова и оставила приговор ему без изменений. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Ферганский районный суд по уголовным делам 1 декабря приговорил Олимжона Хайдарова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Как писала «Газета.uz», он был признан виновным:

по части 2 статьи 139 (клевета в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещённая в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете) Уголовного кодекса;

пункту «а» части 3 статьи 139 УК (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления);

пункту «а» части 3 статьи 140 УК (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга);

пункту «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в крупном размере).

Суд также постановил Бюро принудительного исполнения заблокировать все каналы, страницы и группы в социальных сетях, принадлежащие Олимжону Хайдарову.