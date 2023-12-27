В современном мире зоопарки вызывают у общества неоднозначные чувства. Одни убеждены, что они играют важную роль в исследовании, сохранении и размножении животных, а также учат людей любить и беречь природу. Другие считают их жестокими тюрьмами, где звери вынуждены влачить жалкое и бессмысленное существование на потеху публике. Нелестные комментарии можно услышать и в адрес Ташкентского зоопарка. Но много ли известно обывателю о том, какая работа ведётся вне поля зрения посетителей?

Фото Хамдама Шарахмедова / «Газета.uz».



В ноябре 2023 года Ташкентский зоопарк с лекциями и практическими занятиями для коллектива посетили коллеги из Москвы: руководитель Академии Московского зоопарка Ирина Работнова и заведующая сектором научных исследований Елена Непринцева. «Газета.uz» поговорила с ними об истории возникновения, назначении, деятельности, роли зоопарков для людей и животных и узнала, почему мир до сих пор не может от них отказаться.

Слева направо: Ирина Работнова и Елена Непринцева. Фото: Ташкентский зоопарк.



Что такое современный зоопарк и чем он занимается?

Согласно «Биологическому энциклопедическому словарю», зоопарк — это научно-просветительное учреждение. В перечне его задач — демонстрировать разнообразие животного мира, распространять знания о природе, пропагандировать охрану животных и сохранять генофонд редких и исчезающих видов. От зверинца отличается большей территорией и бо́льшим количеством видов животных.

У посетителей часто складывается мнение, что все зоопарки созданы с единственной целью — развлекать людей видом запертых в клетках животных. Но как раз-таки развлекательной цели современные зоопарки перед собой не ставят, их деятельность куда шире и глубже.

По словам Елены Непринцевой, у зоопарков четыре главные цели и задачи: природоохранная, исследовательская, рекреационная и просветительская.

Фото: сайт Московского зоопарка.



Первостепенными являются функции просвещения и сохранения биоразнообразия, в особенности редких видов животных. Они взаимосвязаны и невозможны без научных исследований, направленных на решение двух проблем: как содержать и разводить диких животных в неволе и как сохранять их в природе. Современный зоопарк не может оправдать своё существования, если в нём не живёт наука, поскольку он предоставляет уникальные возможности для наблюдения и изучения поведения животных в контролируемых условиях. Полученные знания важны для понимания биологии, медицины и поведенческих особенностей животных. Растёт и обмен научной информацией между зоопарками, разрабатываются международные программы восстановления и увеличения популяции видов, которым грозит исчезновение.

Фото: Instagram-аккаунт Московского зоопарка.



Весьма значимыми функциями выступают образовательная, воспитательная и рекреационная. Первой служат информационные таблички и плакаты на территории зоопарка. Для реализации культурно-просветительской деятельности при зоопарках работают кружки юных натурилистов, проводятся лекции и уроки для школьников и студентов, курсы для преподавателей биологии и владельцев домашних животных, тематические экскурсии, виртуальные туры.

Откуда в зоопарках берутся животные и кто за ними следит?

Вопреки распространённому мнению, животных для зоопарков не отлавливают в естественной среде обитания. Такая практика существует, но к ней прибегают крайне редко — когда другого способа спасти животное попросту нет. Из природы, в основном, попадают те, кто больше не может выжить в ней самостоятельно: осиротевшие детёныши или травмированные особи. Такие животные приносят в зоопарковые популяции новые гены.

Фото Мадины Аъзам / «Газета.uz».



Большинство животных, которых можно увидеть в зоопарках, живут в неволе поколениями. Основной путь их получения — обмен с другими зоопарками и международными организациями, включая Всемирную и Европейскую ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA и EAZA), Евро-Азиатскую Региональную Ассоциацию зоопарков и аквариумов, Союз зоопарков и аквариумов России и другие. Кроме того, животных могут разводить в самих зоопарках.

Разведение находящихся под угрозой исчезновения видов координируется международными и регио­нальными программами размножения. При этом торговля животными между зоопарками запрещена. Как и стандарты содержания, размещение программных животных строго контролируется EAZA. За нарушение могут лишить лицензии и исключить из ассоциации.

Поскольку популя­ции в зоопарках очень редко пополняются новыми животными из природы, велик риск их вырождения. Чтобы этого не происходи­ло, все родственные связи животных того или иного вида в зоопарках мира фиксируются в специаль­ных племенных книгах. Когда особей, которые появляются на свет в одном учреждении, передают в другие, координаторы этих программ подбирают пары так, чтобы не происходи­ло близкородственных скрещиваний и сохранялось разнообразие генофонда искусственной популяции видов, содержащихся в зоопарках.

Фото Ташкентского зоопарка.



«Статус современного зоопарка определяется не количеством содержа­щихся или экспонирующихся в нём животных. Коллекция не обязательно должна быть большой, она должна быть грамотно составленной. Есть животные, которые очень хорошо размножаются в неволе и приносят большое потомство. Важно следить за их популяцией. Если в зоопарке нет места, а другие не готовы брать новых особей, то детёныш становится ненужным, и от него придётся избавляться», — говорит Елена Непринцева.

Что предлагает животным зоопарк?

Согласно стратегии WAZA в сфере благополучия животных, каждый обитатель зоопарка имеет право на просторную территорию для активной жизни и укромные места для уединения, индивидуальный уход, специальное питание и медицинскую помощь.

Одна из сфер деятельности зоопарка — обогащение условий содержания животных. Чтобы сделать их жизнь интереснее и разнообразнее, а также не допустить анормального поведения (стереотипное поведение, вызванное стрессом и отсутствием должной физической и умственной нагрузки, при котором животные ходят по кругу, кусают решётки и т. д. — ред.), животных обеспечивают разнообразными предметами (картонными коробками, игрушками и т. п. ), которые позволяют проявлять свойственное им естественное поведение.

Новый летний вольер для гамадрилов. Фото Ташкентского зоопарка.



За каждым обитателем зоопарка приглядывает специальный человек — кипер. Он кормит животное, ухаживает за ним и обучает. В круг его обязанностей входят тренинги — регулярные занятия в игровой форме. Зачастую они проводятся в медицинских целях, чтобы животные оставались здоровыми. Кроме того, киперы занимаются зоопарковым тренингом, основанном на методе оперантного научения с положительным подкреплением (метод обучения, который происходит посредством вознаграждения и наказания за определённый тип поведения).

Фото Ксении Горбачёвой / «Газета.uz».



В хороших зоопарках у представителей фауны продолжительность жизни дольше, чем в естественных условиях. Более того, есть виды животных, которых практически не осталось в природе, и зоопарки стали единственными местами спасения. Благодаря зоопаркам удалось сохранить лошадь Пржевальского, оленя Давида, европейского зубра, аравийского орикса, гавайскую казарку, слоновую черепаху, белого носорога и другие виды.

Фото Ташкентского зоопарка.



При наличии места зоопарки принимают конфискованных и спасённых животных. Но не все учреждения готовы брать на себя такую ответственность, поскольку такие животные поступают с разными проблемами и требуют дополнительных финансовых вложений.

«К нам часто обращаются с животными, которых перевозили незаконно из далёких стран или держали в частных зверинцах. Иногда безответственные владельцы могут оставить своих экзотических питомцев у ворот зоопарков. Мы не можем отказываться от животных, поэтому принимаем и помогаем всем. После чего оставляем или пристраиваем в новый дом. Если бы не было зоопарков, неизвестно, как бы сложилась судьба этих бедных животных», — делится Ирина Работнова.

В зоопарки часто подселяются представители городской фауны. Природный ландшафт с множеством растительности и водоёмов отлично подходит для жизни белок, бурундуков, ежей, норок, ондатр и других мелких зверьков. Птицы используют учреждения как кормушку, место отдыха или гнездования.

Как выглядят «правильные» зоопарки?

«Правильными» могут называться лишь те зоопарки, которые обеспечивают здоровые, комфортные и безопасные условия для своих обитателей, посетителей и служителей.

Концепция современных зоопарков начала развиваться около ста лет назад. Животные в них содержатся в условиях, приближённых к естественной среде обитания — вместо клеток и вольеров используются рвы, холмы, растительность и водоёмы. В дизайн вольеров встраиваются элементы обогащения среды с учётом всех физических и поведенческих потребностей животных, к примеру, брёвна, ветви, шины, бочки, канистры, бутылки, дорожные конусы, игрушки, головоломки и другие приспоболения. Каждый сезон эти природные экспозиции обновляются. Всё делается для того, чтобы обитатели зоопарка могли вести богатую и наполненную жизнь без лишнего стресса или травм с минимальным контактом с человеком и максимальным уходом.

Сингапурский зоопарк. Фото: Headout.com



Всем этим запросам отвечает Сингапурский зоопарк. Он расположен на территории около 28 га тропического заповедника, который представляет собой густой лес с озёрами. Всего тут живут более 300 различных видов, в том числе и вымирающие. Главная гордость зоопарка в демонстрации животных в естественной среде обитания. Привычные ограждения заменены на невидимые барьеры — глубокие рвы с водой и стены из зарослей. Опасные для человека животные обитают в таких же открытых и просторных, но застеклённых вольерах, в которых тоже полностью воссоздан природный ландшафт. Сингапурский зоопарк создал первый в мире ночной сафари, где посетители могут узнать больше о повадках ночных животных.

Сингапурский зоопарк. Фото: Headout.com



Ещё один образец «правильности» — Парк дикой природы Рануа в Финляндии. Самый северный зоопарк мира славится богатейшей арктической коллекцией. Его огромная территория с 1983 года стала домом для более чем 60 видов северных животных. Все они содержатся в условиях, которые повторяют естественные. Гости перемещаются по деревянным мостикам, разделяющим природные вольеры и позволяющим свободно наблюдать за их обитателями.

Парк дикой природы Рануа. Фото: Lapland.fi



Учреждение также служит ветеринарной лечебницей, куда привозят раненых животных со всей страны и после отпускают на волю. В зоопарке уделено внимание отдыху и развлечениям без вреда фауне. Посетителям доступны катание на снегоходах и лыжах, езда на собачьих и оленьих упряжках, посещение лапландского чума. По всему маршруту организованы кострища, чтобы совмещать прогулку с пикником, а при входе установлены сувенирные магазины и кафе.

Парк дикой природы Рануа в Финляндии. Фото: Lapland.fi



Зачем людям зоопарки?

Современные зоопарки можно назвать центром притяжения миллионов людей всех возрастов. Один только Московский зоопарк ежегодно посещают более 3 млн человек. Это превращает учреждения в идеальные площадки для просветительской деятельности, главное — грамотно организовать способы донесения информации до посетителей.

Фото: сайт Московского зоопарка.



Сотрудники Московского зоопарка верят, что после посещения зоопарка люди проникаются к его обитателям симпатией и уделяют больше внимания защите этих животных. Рисунки в книжках и телепередачи не оказывают настолько сильного воздействия на людей, как зоопарки. Важно, чтобы люди имели возможность увидеть дикое животное своими глазами. Некоторые виды остались только в зоопарках, и другого шанса с ними познакомиться у людей уже нет.

В качестве примера собеседницы «Газеты.uz» привели символ Московского зоопарка — манула. Это животное редкое, вымирающее. Многие люди в дикой среде никогда бы его не увидели, а в зоопарках, помимо наблюдения, они ещё и получают о нём информацию.

Манул. Фото: Instagram-аккаунт Московского зоопарка.



Например, узнают, что на манулов охотятся браконьеры, их могут убить даже дворовые собаки, поскольку манулы не убегают, а пытаются затаиться — такое поведение свойственно этому представителю семейства кошачьих. Это заставляет задуматься о судьбе животного, проникнуться сочувствием к нему.

У современных зоопарков нет цели развлекать посетителей. Люди приходят туда отдохнуть и хоть чуть-чуть приобщиться к природе. Помочь в этом могут образовательные и воспитательные программы, включая экскурсии, аудиогиды, путеводители, виртуальные туры. Все кафе, магазины, аттракционы, тиры, игровые площадки крайне нежелательны, и их лучше размещать подальше от вольеров с животными.

Сотрудники отмечают, что многие люди забывают, что в зоопарке живут дикие животные, которые могут представлять опасность для них. Посетители должны соблюдать строгие правила: не кормить животных, не дразнить и не пытаться выманить, не фотографировать их со вспышкой, не просовывать через решётки руки, ноги и прочие предметы, не перелезать через ограждения. Запрещается мусорить, портить инвентарь и курить.

Фото Ксении Горбачёвой / «Газета.uz».



Нарушение установленных зоопарком правил может не только навредить, но и привести к гибели животного. К сожалению во многих зоопарках, включая Московский и Ташкентский, сотрудники не вправе штрафовать и задерживать безответственных посетителей. Им остаётся лишь повышать культуру поведения и в крайних случаях просить нарушителей покинуть территорию учреждения. В других странах за подобное посетителям выписывают штрафы, вносят в чёрный список или принуждают оплатить лечение пострадавшего животного.

«Важно, чтобы посетители осознавали, что они пришли на территорию обитателей парка в роли наблюдателей. Не стоит ждать от животных представления. Гораздо увлекательнее наблюдать за их повадками и образом жизни в естественной среде обитания. В зоопарке люди — гости, а в гостях не принято мусорить, шуметь, бегать, заходить в помещения, куда закрыта дверь и вести себя некультурно», — говорит Ирина Работнова.

Почему мир не отказывается от зоопарков?

На вопрос, нужны ли в современном мире зоопарки, сотрудники Московского зоопарка отвечают утвердительно. Современные технологии, такие, как виртуальные зоопарки и охраняемые природные заповедники, могут заменить некоторые функции традиционных зоопарков. Однако сохранение и размножение редких видов часто требуют контролируемых сред, которые зоопарки предоставляют. К тому же они становятся местом встречи людей и животных и продвигают идею бережного отношения к окружающей среде. Необходимо находить баланс между этими аспектами, стремясь к более этичным и эффективным методам сохранения биоразнообразия и проведения экопросвета.

Фото Ксении Горбачёвой / «Газета.uz».



«Мы не отрицаем существование плохих зоопарков — не все обеспечивают достойные условия животным и соответствуют международным стандартам. Отсюда и неверные представления о зоопарках у людей. Отношение посетителей к животным зависит во многом от того, как они экспонируются. Приходя в зоопарк посетителям не должно быть жалко зверей, они должны вызывать у них восхищение и понимание того, с какими прекрасными существами мы живём на одной планете. Зоопарки помогают людям не терять связь с природой», — объясняет Елена Непринцева.

Фото Ташкентского зоопарка.



Собеседницы «Газеты.uz» утверждают, что не всегда замечания в сторону зоопарков справедливы. Чаще всего учреждения обвиняют в том, что животных не кормят. Обитатели современных больших зоопарков не голодают и питаются сбалансированно. Если представитель фауны выглядит худым, больным или измученным, то, скорее всего, он на лечении, и сотрудники предпринимают все необходимые меры для его выздоровления.

Фото Ташкентского зоопарка.



Некоторые виды меняют внешний вид в зависимости от сезона. Например, пушистым и пернатым обитателям свойственно линять весной и осенью. Возможно, что это просто пожилое животное, которое в силу возраста не может выглядеть таким же молодым и энергичным, как его сородичи. Долгожителей любят и уважают не меньше их юных собратьев за то, что они на протяжении десятилетий служат зоопарку и радуют его посетителей. Экспонирование таких животных имеет особую воспитательную ценность. Оно способствует возникновению у посетителей эмпатии и понимания того, что каждое живое существо имеет право на полноценную жизнь.

Фото Ташкентского зоопарка.



Не менее часто в соцсетях встречаются призывы выпустить животных из зоопарка на волю.

«Зоопарки ограничивают свободу животных, поскольку даже самые хорошие условия не смогут заменить родной среды. Рождённые в зоопарке особи не приспособлены к жизни в дикой среде и обречены на гибель. В наших силах обеспечить животным достойное условие содержания, поскольку они являются посланниками своих диких собратьев», — заключила Елена Непринцева.

Сотрудницы Московского зоопарка призывают: «Приходите в зоопарки, наблюдайте за животными! Когда много наблюдаешь за ними, начинаешь размышлять о том, как устроены другие живые существа, понимаешь одну важную вещь. Самое главное, что даёт нам наблюдение за ними — это понимание того, что они имеют право жить и существовать такими, какие они есть — непохожими на нас!».