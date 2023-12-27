Компания UzAuto Motors завершила выдачу договоров на объём автомобилей Chevrolet Cobalt, Damas и Labo, который запланирован к производству в 2024 году для внутреннего рынка Узбекистана.

Всего с покупателями заключено 171,2 тысячи контрактов на поставку машин.

Договоры выдавались только онлайн через приложение UzAutoSavdo и сайт savdo.uzavtosanoat.uz. Контрактация стартовала 25 декабря, однако периодически возникали технические проблемы, из-за которых не открывались сайт или приложение. После этого компания начала заключать договоры только через сайт.

«Неоднократные кибератаки на UzAutoSavdo после открытия контрактации привели к проблемам с обработкой запросов авторизации, что в свою очередь привело к блокировке работы системы онлайн-продаж. Специалисты UzAuto Motors во взаимодействии с соответствующими структурами провели технические работы по устранению неполадок и обеспечению работы UzavtoSavdo», — говорится в сообщении.

По данным UzAuto Motors, 25−27 декабря на систему онлайн-продаж UzAutoSavdo было проведено более 7000 кибератак. В общей сложности за этот период в системе было зафиксировано более 3 миллионов активных сессий.

Компания также получила 3000 обращений через колл-центры.

Согласно данным Агентства статистики, за 11 месяцев этого года UzAuto Motors выпустила 104,6 тысячи автомобилей Cobalt, 79,8 тысячи — Damas, 29,2 тысячи — Onix, 40,7 тысячи — Tracker, 74,1 тысячи — Gentra (выпуск прекращается с 2024 года).

На днях правительство внесло изменения в правила розничной продажи новых автомобилей. UzAuto Motors теперь сможет отказывать клиенту в заключении нового контракта на поставку машины, если с ним заключено более двух договоров купли-продажи в течение 12 месяцев.