Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и исполняющий обязанности министра транспорта и гражданской авиации Афганистана Хамидулла Охунзода в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, сообщила пресс-служба Минтранса.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с ускорением реализации проекта строительства железной дороги «Узбекистан — Афганистан — Пакистан», говорится в сообщении.

Стороны также договорились о взимании сборов за автомобильные перевозки на паритетной основе, развитии транзитных перевозок через территорию Афганистана и предоставлении льгот по тарифным ставкам на железнодорожные перевозки.

Напомним, в феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». В рамках проекта завершились полевые исследования, стороны договорились по вопросу ширины железнодорожной колеи (1520 миллиметров).

В мае этого года в Ташкенте открылся проектный офис по координации строительства магистрали, в 2023 году планировалось подготовить технико-экономическое обоснование проекта.

По расчётам участников проекта предварительной стоимостью около 5 млрд долларов, новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов должен связать страны Европы, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.