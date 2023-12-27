Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря принял участие в традиционном неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге.

Встреча началась с культурной программы — президент Узбекистана вместе с лидерами России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана ознакомился с дворцово-парковыми комплексами Санкт-Петербурга: музеями-заповедниками «Павловск», «Царское село» и «Петергоф». Высоким гостям также представили концерт классической музыки и фольклорные выступления.





На саммите в Константиновском дворце обсуждались итоги сотрудничества стран в 2023 году и приоритетные задачи на предстоящий год, а также актуальные вопросы региональной повестки.

Шавкат Мирзиёев в своём выступлении отметил необходимость «кардинального расширения практического взаимодействия и повышения эффективности действующих институциональных механизмов сотрудничества в рамках СНГ», сообщила его пресс-служба.





Со следующего года председательство в СНГ перейдёт от Кыргызстана к России. РФ планирует «в духе преемственности продолжить многоплановую интеграционную деятельность», уделяя «самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ», заявил на саммите президент России Владимир Путин.

«Продолжим работу с партнёрами по содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчётах на национальные валюты. Убеждены, что это позволит надёжнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», — сказал он.

«В конструктивном ключе будем стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в нашем общем Евразийском регионе, борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупции», — добавил президент РФ.





Он отметил важность культурно-гуманитарного взаимодействия, «которое опирается на многовековую общую историю, глубокое переплетение культур», и напомнил, что в 2023 году культурной столицей Содружества был Санкт-Петербург, а в следующем году ей будет Самарканд.

«Первоочередной задачей российское председательство видит сохранение и укрепление тесных связей между нашими народами, развитие отношений дружбы и добрососедства на всём пространстве СНГ. И в этом контексте настроены на самую плотную совместную работу», — подчеркнул Владимир Путин.

На полях саммита Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели отдельную двустороннюю встречу. Они обсудили вопросы реализации договорённостей по итогам визита президента Узбекистана в Россию 5−7 октября.

Президенты отметили важность «тесной межведомственной координации и практического взаимодействия в целях сохранения динамики роста товарооборота», а также обменялись мнениями по региональной повестке.