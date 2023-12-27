Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА) опубликовало для обсуждения проект новой редакции закона «О риэлторской деятельности». Документ должен заменить действующий закон, принятый в 2010 году.

Основными целями проекта указаны создание условий для выхода бизнеса из «тени» и легализации деятельности нелегальных («чёрных») риэлторов, адаптация принятых нормативных правовых документов к сложившейся деловой практике, выявление и устранение случаев неформальной трудовой деятельности в сфере оказания услуг и другие.

Документ также призван обеспечить единую государственную политику в регулировании риэлторской сферы, а также конкретизировать полномочия и обязанности участников отрасли.

Регулятором рынка станет Агентство по управлению госактивами (сейчас — Кабинет министров), которое будет устанавливать квалификационные требования к претендентам на получение сертификата риэлтора, выдавать и прекращать его действие, а также вести единый публичный реестр риэлторов, риэлторских организаций, агентов по недвижимости и их профессиональных общественных объединений и другое.

Кроме того, планируется разработка национальных стандартов риэлторских услуг, которые будут в том числе включать требования к риэлторской деятельности и оказанию риэлторских услуг, требования к оформлению, качеству и составу документации, регулирующих процесс оказания риэлторских услуг.

Должностные лица органов государственной власти и управления, а также другие лица, которым запрещается заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством, не могут быть учредителями риэлторской организации.

Риэлторам также могут разрешить работать в качестве агентов по недвижимости со статусом индивидуального предпринимателя или самозанятого лица.

Агенты по недвижимости могут оказывать информационные и консультационные услуги в сфере недвижимости, а также посреднические услуги при оформлении сделок.

Согласно проекту, собственники недвижимости — как физические, так и юридические лица — смогут размещать рекламу или объявления об объектах исключительно через риэлторские организации. Это правило будет распространяться и на информацию в интернете и социальных сетях.

В пресс-службе АУГА уточнили, что по статье 3 действие этого закона не будет распространяться на сделки, которые осуществляются собственниками недвижимости самостоятельно (а также по законодательству о разгосударствлении и приватизации, о судах, об исполнении судебных актов, о неплатёжеспособности).

В статье 27 законопроекта указано, что информационные, консультационные и рекламные услуги на рынке недвижимости оказываются на основании договора на оказание риэлторских услуг.

«В части 3 данной статьи указано, что размещение рекламы и объявления физических или юридических лиц об объектах недвижимости, в том числе размещаемая в интернете или на страницах в соцсетях, осуществляются собственниками недвижимости исключительно через риэлторские организации и агентов по недвижимости на безвозмездной основе. В этой связи, редакция норм статьи 27 законопроекта будет доработана и приведена в соответствие требованиям статей 11 и 12 закона „О рекламе“, а также с учётом интересов собственников недвижимости и законодательной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект будет доработан с учётом поступивших предложений и замечаний и внесён в Министерство юстиции для проведения правовой экспертизы.

То есть собственники недвижимости смогут самостоятельно и где угодно размещать объявления и рекламу о своём объекте, отметили в агентстве. Новая норма будет распространяться только на тех физических и юридических лиц, у кого уже имеется договор с риэлторскими организациями.

Обсуждение проекта продлится до 29 декабря.