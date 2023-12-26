Инфляционные ожидания населения Узбекистана в ноябре снизились после роста в предыдущем месяце, сообщил Центральный банк. В частности, ценовые ожидания населения на следующие 12 месяцев в среднем составили 13,6% (-0,1% к октябрю), а у предпринимателей они резко опустились до 13,1% (-1,3%).





В Ташкенте сохраняются самые пессимистичные инфляционные ожидания. Жители столицы ожидают инфляцию на уровне 15,7% (-1,1%), бизнес также улучшил свой прогноз — 13,3% (-15%). Высокие темпы роста цен также ожидают жители и бизнес в Самаркандской области — 14,9% (+1,3%) и 15,6% (-1,9%), Андижанской — 14,6% (+2,3%) и 13,7% (-0,4%).

Самые оптимистичные ожидания в Навоийской области: 11,4% (-0,4%) — у населения, 10% (-4,5%) — у бизнеса.





В ноябрьских опросах главным фактором, который может повлиять на рост цен, у населения и бизнеса остаётся изменение курса валюты, хотя этот показатель немного снизился: у жителей — с 59% до 58% (такая доля респондентов называет этот фактор главным в инфляции), у предпринимателей — с 62% до 61%.

Население ожидает, что на рост цен в следующие 12 месяцев также повлияет подорожание топлива и энергии — так думают 43% респондентов (в октябре — 49%), рост зарплаты и пособий — 38% (24%), рост тарифов на коммунальные услуги — 38% (36%), искусственное повышение цен — 31% (30%).





Бизнес тоже считает, что на инфляцию повлияет подорожание топлива и энергии — 40% (47%), коммунальных услуг — 37% (38%), рост зарплат — 37% (24%).

Пенсионеры ожидают, что в следующие 12 месяцев цены увеличатся в среднем на 15,9%, работники в сфере науки и образования — на 14,3%, в сфере информационных технологий и СМИ — 14,2%, банковской и финансовой сферах — 14,2%. В целом ни одна из указанных групп населения не ожидают инфляцию ниже 10,9%, тогда как власти прогнозируют этот показатель в пределах 8−10%.





В разрезе направлений бизнеса тоже не ожидают рост цен ниже 11,8%.

Центробанк также сообщил об ожиданиях населения в зависимости от их дохода. В частности, респонденты с доходом от 15 млн сумов и выше ожидают инфляцию в районе 15,7%, самые оптимистичные ожидания у работников с доходов 4−5 млн сумов — 12,8%.



